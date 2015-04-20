人民币连两日收跌 降准力度超预期与油盘购汇推动

路透上海4月20日 - 人民币兑美元即期周一续收跌并重回6.2元上方，中间价则四连升至近三个月新高。中国年内二次降准推升美元买兴，而油盘购汇亦推波助澜。市场人士认为，超预期降准力度更显中国经济基本面疲软，但人民币汇率短期仍难有方向。

他们并表示，中间价四连升至1月22日以来高位体现央行政策性升值引导态度，但中国央行超预期降准令市场对未来再降息亦满怀期待；虽然人民币短期承压，但并不意味着贬值通道开启，只要不突破6.18-6.22元区间，估计波幅都将有限。

“降准释放了流动性，人民币回调还是正常的，经济表现不佳才会超预期降准，”一城商行交易员称，“但今天一年期美元/人民币掉期点都跌破1,600了，人民币贬值预期并不强，从这看跌不远的吧。”

中国央行周日宣布，周一(20日)起普降金融机构存款准备金率1个百分点，另对农村金融机构等加大定向下调力度。预期此举可释放资金总量约1.2万亿元人民币，以达到降低融资成本、缓解经济持续下行压力的货币政策目标。

一股份行交易员表示，早上还有一些油盘在买美元，估计上周五油盘买了近二十亿美元，今天早上还有四五亿规模。

他并认为，人民币不会由此进入贬值趋势，市场对人民币的贬值预期不复前期浓厚。目前离岸人民币价格开始强于在岸，CNH与CNY曲线走势的逆转反映境外人民币贬值预期明显消退。上周人民币现汇在震荡中小涨0.17%。

全球汇市方面，受中国下调银行存款准备金率影响，澳元和新西兰元周一上扬；欧元则稍稍下滑，之前国际货币基金组织(IMF)和20国集团(G20)华盛顿会议未能在围绕希腊金融救助一事上取得进展。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2015 6.1978 -0.06%

中间价 6.1255 6.1267 0.02%

成交额 126亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 -1.29% (上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 119 6.1928 6.2047

2015年来即期升贬值幅度 0.04%

1年期美元/人民币掉期升水 1572

离岸人民币市场,北京时间17:06 今日 上日

1年期NDF 6.2820/6.287 6.2825

CNH即期 6.1993/6.2022 6.1918

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/张金栋；审校 林高丽)

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