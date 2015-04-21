人民币微跌 市场窄幅整理期待方向指引

路透上海/北京4月21日 - 人民币兑美元即期周二微跌，连贬三日。交易员表示，周末中国央行超预期降准影响已然消化，离岸人民币CNH=D3虽然强于在岸即期态势，但几无套利空间。目前市场缺乏新的消息指引，重新陷入窄幅盘整走势。

他们并认为，因隔夜美元指数.DXY反弹，中间价暂时脱离近三个月高点。在6.2030附近的中资机构美元卖盘，限制了人民币下行空间，跟前几日相比，今日波幅相当狭窄。

“日内真没什么说的，波幅很小，上方的美元卖盘在那，下方也有些支撑，”一股份行交易员表示，“市场没热点，没方向，没趋势，横盘等变化。”

而针对离岸人民币汇率延续强于在岸即期的现象，分析人士表示该走势的可持续性有待观察，也许只是短期表现。在目前40个点子左右的价差之下，套利空间几乎没有，不会引发大规模的“境外购汇再至境内结汇”的操作。

中国央行周一普降金融机构存款准备金率，释放约1.2万亿元人民币流动性，以达到降低融资成本、缓解经济持续下行压力的货币政策目标。

全球汇市方面，欧元周二全线走弱，希腊债务可能违约并终将退出欧元区的疑虑升温，令欧元承压。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2016 6.2015 0.00%

中间价 6.1280 6.1255 -0.04%

成交额 149亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波 1.23% (上限±2%) 日高 日低

幅

日内波动幅度(pips) 38 6.1995 6.2033

2015年来即期升贬值幅度 0.04%

1年期美元/人民币掉期升水 1520

离岸人民币市场,北京时间16:49 今日 上日

1年期NDF 6.2800/6.285 6.282

CNH即期 6.1967/6.1992 6.1949

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 李文科/黄凯)

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