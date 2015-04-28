人民币收创逾一个月最大单日涨幅 疑似央行入市干预

路透上海4月28日 - 人民币兑美元即期周二收盘大幅上涨，并创出逾一个月最大单日涨幅，中间价则继续刷新逾三个月新高；交易员表示，日内有疑似央行干预，配合中间价稳步升值走势，至少判断人民币不具备下跌空间，维持在6.22-6.1850区间震荡概率偏高。

他们并表示，昨日人民币罕见快速大跌令市场错愕，今天交投各方显然已经冷静下来，市场流动性明显好于昨日，人民币维持之前区间运行的共识依然存在。中间价四连升至1月16日以来新高，足见央行维稳意图。

“有央行疑似干预吧，结汇方向可以看到流动性比较充裕，”一外资行交易员指出，“从大行动作看，监管层对人民币贬值的容忍度明显降低，特别在李克强总理的讲话出来之后。”

另一股份行交易员亦认为，昨日这样快速贬值肯定不合管理层的期望，还是认为双向波动，并不看好贬值空间。

全球汇市方面，欧元周二徘徊在三周高位附近，因市场对希腊获得新援助的希望重燃，且美元在美联储会议之前表现疲弱。美联储今天稍晚将召开会议。

富拓外汇FXTM首席分析师Jameel Ahmad日前接受路透采访时指出，“美联储在决定是否升息问题上是比较犹豫的，估计会延后加息的时间点；既然美联储比较犹豫，估计美联储会延缓加息的时间，美元可能会出现获利回吐，表现相对会疲软些。这样人民币可能会在未来几个月面临一定的升值压力。”

Jameel也指出，美联储升息预期依然存在，整体美元需求难以下降，这对人民币汇率会形成一定的压力，我们看到3月初人民币汇率下探两年低点。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2057 6.2206 0.24%

中间价 6.1209 6.1220 0.02%

成交额 197亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大 -1.64% (上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 194 6.2019 6.2213

2015年来即期升贬值幅度 -0.03%

1年期美元/人民币掉期升水 1477

离岸人民币市场,北京时间16:51 今日 上日

1年期NDF 6.2725/6.2775 6.273

CNH即期 6.2075/6.2095 6.2158

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿：张金栋；审校 黄凯/杨淑祯)

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