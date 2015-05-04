人民币收贬受美指反弹与离岸CNH拖累 6.21关口有支撑

万达集团与马来西亚洽谈开发大马城项目--报载
路透吉隆坡5月9日 - 海峡时报周二报导，马来西亚当局正与中国大连万达集团洽谈开发吉隆坡一大型房地产项目，不到一周前，马来西亚政府刚宣布撤换这个项目的原始合作伙伴。
路透上海/北京5月4日 - 人民币兑美元即期周一连续第二日收低，中间价则结束六连升转贬，交易员指出，节日期间美元指数.DXY企稳反弹，离岸CNH走低叠加最新汇丰制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，均拖累境内人民币，但汇价于6.21关口获得支撑。
他们并指出，中国经济基本面总体不支持人民币继续大幅走强，同时也未见央行有大的动作；美元六连跌后企稳并重返95关口，受此影响离岸CNH小幅下行，境内人民币与离岸价差小幅收窄，但依然未能脱离原先的波动区间，后市料仍维持维持窄幅波动态势。
“早盘境内(美元兑)人民币开盘直接被拉高，涨的还是挺凶的，”一外资行交易员指出，“但交投明显比较清淡，观望气氛较浓，可能是节日因素所致吧。客盘结售汇都不是很多。”
受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低。国内需求低迷抑制企业产出，政府仍需出台更多刺激政策来确保经济增速保持在7%左右。
另一外资行交易员亦指出，上周在6.21左右有四大行美元卖盘的身影，不希望人民币过分贬值，之后大家做空人民币意愿比较弱。“受到隔夜美元的影响，CNH也在往6.21方向走，市场对这个点位有点顾忌。”
中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告建议，要引导人民币实际汇率贬值1%-2%，可刺激出口和企业效益回升，预计可增加投资500亿元左右等。
另据媒体报导，国际货币基金组织(IMF)接近宣布中国人民币汇率估值合理，为逾10年来首次。IMF料将在未来几个月公布的中国经济报告中，正式宣布对人民币汇率的重新评估。
全球汇市方面，美元继上周五由两周跌势温和回升后，周一继续扩大涨势，因数据显示美国经济可能已由近期低潮回稳。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2090 6.2028 -0.10%
中间价 6.1165 6.1137 -0.05%
成交额 141亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.54% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 42 6.2062 6.2104
2015年来即期升贬值幅度 -0.08%
1年期美元/人民币掉期升水 1530
离岸人民币市场,北京时间16:41 今日 上日
1年期NDF 6.2760/6.281 6.271
CNH即期 6.2117/6.2142 6.2095
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋/倪蔚丹； 审校 黄凯)
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