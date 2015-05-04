人民币收贬受美指反弹与离岸CNH拖累 6.21关口有支撑

路透上海/北京5月4日 - 人民币兑美元即期周一连续第二日收低，中间价则结束六连升转贬，交易员指出，节日期间美元指数.DXY企稳反弹，离岸CNH走低叠加最新汇丰制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，均拖累境内人民币，但汇价于6.21关口获得支撑。

他们并指出，中国经济基本面总体不支持人民币继续大幅走强，同时也未见央行有大的动作；美元六连跌后企稳并重返95关口，受此影响离岸CNH小幅下行，境内人民币与离岸价差小幅收窄，但依然未能脱离原先的波动区间，后市料仍维持维持窄幅波动态势。

“早盘境内(美元兑)人民币开盘直接被拉高，涨的还是挺凶的，”一外资行交易员指出，“但交投明显比较清淡，观望气氛较浓，可能是节日因素所致吧。客盘结售汇都不是很多。”

受新订单分项指数大幅下滑拖累，汇丰4月中国制造业PMI终值连续第二个月低于荣枯线，且创出12个月新低。国内需求低迷抑制企业产出，政府仍需出台更多刺激政策来确保经济增速保持在7%左右。

另一外资行交易员亦指出，上周在6.21左右有四大行美元卖盘的身影，不希望人民币过分贬值，之后大家做空人民币意愿比较弱。“受到隔夜美元的影响，CNH也在往6.21方向走，市场对这个点位有点顾忌。”

中国国家信息中心宏观经济形势课题组最新报告建议，要引导人民币实际汇率贬值1%-2%，可刺激出口和企业效益回升，预计可增加投资500亿元左右等。

另据媒体报导，国际货币基金组织(IMF)接近宣布中国人民币汇率估值合理，为逾10年来首次。IMF料将在未来几个月公布的中国经济报告中，正式宣布对人民币汇率的重新评估。

全球汇市方面，美元继上周五由两周跌势温和回升后，周一继续扩大涨势，因数据显示美国经济可能已由近期低潮回稳。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2090 6.2028 -0.10%

中间价 6.1165 6.1137 -0.05%

成交额 141亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.54% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 42 6.2062 6.2104

2015年来即期升贬值幅度 -0.08%

1年期美元/人民币掉期升水 1530

离岸人民币市场,北京时间16:41 今日 上日

1年期NDF 6.2760/6.281 6.271

CNH即期 6.2117/6.2142 6.2095

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹； 审校 黄凯)

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