人民币逆中间价收升 大行继续结汇对冲客盘实需购汇

路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周二收升，与连两日下跌的中间价逆向。交易员表示，受国际美元.DXY企稳及企业季节性实需影响，客盘购汇需求旺盛，而大行则继续在结汇方向提供流动性，人民币暂时仍无明确方向。

他们并表示，客盘购汇需求较大，并非看跌人民币，更多是实际用汇需求或者是对冲需求，往年此时因港股分红亦会带动资金在境内购汇；而另一方面，央行维稳的预期仍占据上风，因经济下行压力较大情况下，央行对人民币贬值的容忍度大幅下降。

“汇率稍微跌一点的话，企业的购汇盘马上就涌出来，季节性刚需吧，特别5月到7月之间。”一股份行交易员表示，“但大行还是有所准备的，不然汇价会很快冲到6.22去了。”

另一中资行交易员亦表示目前是客盘购汇旺季，但今年与往年的不同之处在于香港股市.HSI急涨吸引外资流入，这些美元一部分兑换成港币购买港股，另一部分则兑换成离岸CNH，进而会通过套利交易带动境内CNY升值。

他并指出，日内消息面平淡，午后汇价波动有所加大，但亦只是简单的洗盘。近期市场在6.18-6.22区间均有比较强的阻力与支撑，预计短期仍将在该区间窄幅震荡。

香港股市4月跳涨13%，创2009年5月以来单月最大涨幅。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周二回稳，兑欧元上涨约0.5%，止住四年来最大跌势。澳洲央行再度降息0.25个百分点，并暗示降息周期可能暂时中止后，澳元亦大幅走高。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2062 6.2090 0.05%

中间价 6.1180 6.1165 -0.02%

成交额 164亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.51% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 69 6.2032 6.2101

2015年来即期升贬值幅度 -0.04%

1年期美元/人民币掉期升水 1485

离岸人民币市场,北京时间17:17 今日 上日

1年期NDF 6.2730/6.278 6.275

CNH即期 6.2084/6.2108 6.2108

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹； 审校 曾祥进/黄凯)

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