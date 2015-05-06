人民币收升受中资大行结汇推动 短期料窄幅盘整以稳为主

路透上海/北京5月6日 - 人民币兑美元即期周三续收升，中间价小涨结束两连跌。交易员表示，近期投机盘低买高卖的区间操作稍多，市场还未呈现出趋势性。虽有中资大行结汇小幅推高汇价，力度却显然不足以改变当前窄幅盘整走势。

他们并表示，目前管理层重心在落在利率上，汇率估计仍以稳定为主，人民币贬值几无空间，而中国经济下行压力下推升汇价意义也有限；目前客盘购汇也还不少，远期结汇意愿不高，大行态度将决定人民币波动区间。

“大行不时出来维稳一下，对冲购汇需求，”一中资行交易员表示，“总体看横盘概率偏大，贬是贬不下去，大家都知道妈妈（央行）在上面，升似乎也意义不大，大家也都不愿折腾。”

另一外资行交易员表示，最近市场投机盘稍多。QFII（合格的境外机构投资者）跟随中国股市涨跌而进出，亦会影响人民币市场情绪，但影响程度还不能与香港相提并论。近期港币表现强势，原因之一就是外资购买港币以买入港股。

“现在很多fx option（外汇期权）也在交易，加上之前的自营盘,市场一开始波幅稍微大一些，就有人sell high buy low(低买高卖)。而且现在这些QFII进进出出，跟着中国的股市旋律，这也会对fx的情绪会带来越来越大的影响，虽然这种幅度还不能和香港这种地区比。”他说。

因港元汇价持续强势并多次触及强方兑换保证，金管局自4月9日今年首度入市以来，连番承接美元沽盘，截至4月末共向市场注入约700亿港元。

全球汇市方面，欧元兑走软的美元周三升向两个月高位，德国10年期公债收益率上涨支撑欧元。该收益率触及今年以来最高水准，缩小了与美国公债之间的利差。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2007 6.2062 0.09%

中间价 6.1156 6.1180 0.04%

成交额 170亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.47% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 96 6.1959 6.2055

2015年来即期升贬值幅度 0.05%

1年期美元/人民币掉期升水 1470

离岸人民币市场,北京时间17:15 今日 上日

1年期NDF 6.2620/6.267 6.2730

CNH即期 6.2011/6.2028 6.2058

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 杨淑祯/黄凯)

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