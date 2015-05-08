人民币小跌至近两周低位 贸易数据影响不大料横向波动

路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周五收创近两周新低，中间价亦因隔夜国际美元.DXY反弹而小跌。交易员表示，4月中国贸易顺差数据尚可但稍逊预期，汇价一度失守6.21元关口，但市场总体反应平平波动甚微，汇价料延续横盘整理。

他们并表示，各方对人民币区间横向波动预期较为一致，汇价走势异常沉闷。6.21元附近客盘购汇意愿降低，市场交投寡淡；尽管大行结汇盘犹存，但缺乏大幅推高汇价意愿，毕竟但进出口同比数据表现欠佳。

“受中间价下跌影响，早盘人民币有所低开，各方对贸易数据不佳有一定预期，在一波小购汇盘推动下一度到6.2100下方，”一国有大行交易员表示，“但6.2100下方对客盘来说贵了，客盘不出手（购汇），自然缺乏方向。”

交易员们并称，今日市场多空平衡，客盘成为市场主推力，估计汇价还将维持在6.2100-6.1900区间波动。市场并关注今日稍晚将公布的美国非农就业数据。

中国海关周五公布，以美元计价的4月出口同比下降6.4%，远逊于路透调查预估的增长2.4%。4月进口同比跌幅进一步扩大至16.2%；当月贸易顺差341.34亿美元，略高于前月但低于路透调查预估的394.5亿美元。

光大证券首席经济学家徐高表示，发达国家经济复苏遭遇波折和人民币有效汇率升值压力之下，出口或将继续维持弱势，而内需疲弱将抑制进口，内外需不景气格局或在短期持续。

渣打银行最新研报认为，考虑到贸易顺差持续扩大、外部压力的存在、人民币全球化进程的推进，以及第一大外汇储备国地位等支撑因素，因此至少在2015年内，预计人民币不会大幅贬值；预计2015年中期人民币兑美元汇率将达6.24，随后或将温和回归，年底前或达6.19。

全球汇市方面，英镑周五成为主要货币中的大赢家，兑美元创下逾两个月来新高。英国保守党料将在全国大选中取得胜利，出乎市场意外，也让市场松了口气。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.2094 6.2069 -0.04%

中间价 CNY=PBOC 6.1147 6.1113 -0.06%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 119亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.57% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 38 6.2069 6.2107

2015年来即期升贬值幅度 -0.09%

1年期美元/人民币掉期升水 1370

离岸人民币市场,北京时间16:51 今日 上日

1年期NDF CNY1YNDFOR= 6.2685/6.2735 6.2695

CNH即期 CNH= 6.2100/6.2116 6.2125

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 黄凯)

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