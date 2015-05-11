今年经常项目顺差可能增加 跨境资金流动或震荡加剧--中国外管局

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月11日 - 中国国家外汇管理局周一发布2014年年报，预计中国国际收支仍将呈现“经常项目顺差、资本和金融项下跨境资金双向波动”的新常态。
报告并指出，中国外汇储备充裕，抵御外部冲击的能力较强；需要密切关注部分领域的跨境套利投机活动。
外管局报告称，一方面，经常项目顺差主要来源的货物贸易顺差有望继续增加，另一方面，2015年服务贸易逆差仍将保持较高水平。上述两方面因素共同作用，促使今年经常项目顺差规模可能增加，但预计经常项目顺差与GDP之比仍会保持在国际公认的合理范围之内。
而资本和金融项下跨境资金流动有可能震荡加剧。外部环境上，美国经济复苏势头良好，不排除2015年下半年美联储可能启动加息周期，带动美元进一步走强，新兴经济体面临资金流出压力；而国内“资产外币化、对外债务去杠杆化”等资产负债结构调整可能持续。
外管局并表示，中国对外资仍有较强的吸引力，2015年中国仍将保持吸收外资的大国地位。(完)
浏览报告，请点选外管局网站链接：www.safe.gov.cn
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。