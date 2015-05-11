人民币微收跌降息影响有限 美元掉期升水则明显走低

路透上海/北京5月11日 - 人民币兑美元即期CNY=CFXS周一逆中间价微收跌，成交量创出年内新低。交易员表示，央行降息对汇市影响有限，人民币逼近6.21元低位后续跌动能不强，购汇盘仍忌惮该位置附近央行干预的可能性，短期汇价料延续横盘；不过美元掉期升水今日则明显走低。

他们并指出，今日市场整体波动甚微，降息对人民币有一定的利空，但中间价表现平稳，各方并无意继续推低汇率，后市走向需等待中间价或其他信号进一步指引。

“今天的市场都快睡着了，这么小的波动我们不会用心去分析的。”一中资行交易员说。

中国央行周日宣布，自5月11日起下调金融机构存贷款基准利率，其中一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.1%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.25%。同时将金融机构存款利率浮动区间上限由存款基准利率的1.3倍调整为1.5倍。此次降息后，一年贷款基准利率创逾20年新低。

另一中资行交易员指出，今日市场仍存在一定购汇需求，但客盘在人民币跌至6.21附近时出手购汇意愿不强。从中间价持稳看，央行似乎也并无明显推高或者推低人民币汇价的意愿。

“经济越不好，人民币汇率越不会贬值，越会维持稳定，这是我们的特色吧。”上述交易员说。

招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，降息并不必然带来人民币汇率的贬值。再次降息说明央行的货币政策不会受制于近期人民币汇率的波动，经济和汇率孰重孰轻这根本不是一个问题。利差并非是决定汇率和国际资本流动的唯一因素。

中国降息虽对即期汇率未产生明显影响，但央行降息以及未来继续降息预期明显压低境内美元/人民币掉期升水，其中一年期美元掉期升水点盘中一度跌破1,300点，创近七个半月新低，尽管最低曾至685点，但有交易员指出这可能是错价。

全球汇市方面，欧元兑美元周一下滑，因对于欧元区就希腊以改革换现金协议所进行的最新一轮谈判，很多投资者看法悲观。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 CNY=CFXS 收盘价、中间价 CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 CNY=CFXS 6.2096 6.2094 0.00%

中间价 CNY=PBOC 6.1132 6.1147 0.02%

成交额 CNYSPTVOL=CFXT 113亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.58% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 24 6.2076 6.2100

2015年来即期升贬值幅度 -0.09%

1年期美元/人民币掉期升水 1300

离岸人民币市场,北京时间17:00 今日 上日

1年期NDF CNY1YNDFOR= 6.2585/6.2635 6.2685

CNH即期 CNH= 6.2121/6.2126 6.2078

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 杨淑祯/张喜良)

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