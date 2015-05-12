人民币微收升交投清淡 观望气氛浓厚成交量再创年内新低

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海/北京5月12日 - 人民币兑美元即期周二守住6.21元关口微收升，汇价窄幅盘整，中间价则小跌。交易员称市场丧失活力，场内观望气氛极为浓厚，除非有新的信号指引，否则短期料延续清淡行情。
他们指出，中间价维持稳定，离岸CNH亦缺乏方向，与境内CNY价差在今日消减，并转为强于在岸即期，令人民币陷入微妙平衡状态。目前各方都无意改变当前窄幅整理走势的意愿，今日成交量再度创出年内新低。
“没有做多人民币的理由，经济表现这么差；也没有做空的理由，6.2100附近客盘继续购汇意愿不足，总理都说不希望人民币继续贬值，哪有空间啊！”一中资行交易员表示，“无聊的行情，休息吧。”
亦有交易员指出，人民币的走势总是感觉比较神秘，若不在场内交易经常看不懂市场的风云变幻。但遇到政策出台期，人民币汇率大概率上是以稳为主。
而面对今日最大仅有20个点子的波动，交易员们普遍聊性不足，更有甚者笑称“市场已死，看书学习”。
FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad在研报中称，人民币在中国央行再次降息后依然保持良好的抗跌性，这可能表明市场已为中国央行采取进一步措施做好了准备。预计人民币在6.18-6.22元区间波动的情况将持续，除非美联储透露何时加息或中国经济增长面临降至7%政府目标以下的严峻风险。
中国国家外汇管理局周二称，2015年一季度经常账户顺差789亿美元，资本和金融账户逆差789亿美元，其中，资本账户顺差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差1,594亿美元，国际储备资产减少802亿美元。
中国国务院周二关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见指出，扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用，继续完善人民币汇率形成机制；积极创新外汇储备运用，通过外汇储备委托贷款等多种方式支持企业“走出去”。
全球汇市方面，欧元兑全面疲弱的美元周二在欧洲时段走高，债市下跌动摇美元强势的基础。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2092 6.2096 0.01%
中间价 6.1155 6.1132 -0.04%
成交额 109亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.54% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 20 6.2077 6.2097
2015年来即期升贬值幅度 -0.08%
1年期美元/人民币掉期升水 1320
离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日
1年期NDF 6.2565/6.2615 6.2585
CNH即期 6.2069/6.209 6.2118
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 张喜良/曾祥进)
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