人民币小幅反弹收升 缺乏方向指引短线料延续窄幅整理

路透上海/北京5月18日 - 人民币兑美元即期周一小幅反弹收涨，中间价四连升至15个月新高。交易员表示，人民币并无明显方向性预期，即期汇价在约20个点子的区间内运行，交投清淡下今日成交额为年内次低；而客盘结购汇意愿相当，短期料延续窄幅波动。

他们并称，中间价稳步升值再创去年2月18日以来新高，多半因隔夜国际美元.DXY走弱，但对人民币即期汇率指引作用有限。预计整个二季度汇价都有望延续区间窄幅整理走势，除非国际美元出现明显的升贬值，或中国经济出现企稳迹象。

“目前看结购汇都有，但量都不大，市场缺乏明显的方向性预期，估计短期内也不会有方向出来，”一国有大行交易员表示，“美元指数虽小幅走弱，但已经稳定下来，外部环境相对平静，人民币也会延续盘整。”

市场并关注明日公布的银行4月结售汇数据所反映的市场供需关系。有交易员指出，最近客盘偏购汇，但每个银行的情况有别，数据汇总后，预计上半年银行代客结售汇逆差的局面很难逆转。不过亦有分析师认为今年人民币不会贬值。

“综合考虑中国贸易顺差持续扩大，外部政治压力存在，人民币国际化有效推进，以及第一大外汇储备国地位等支撑因素，至少在2015年内，我们预计人民币不会贬值。”华创证券全球宏观分析师徐阳表示。

全球汇市方面，美元周一回升走高，从上周末触及的接近四个月低点反弹，当时受一连串数据意外疲弱拖累。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2043 6.2061 0.03%

中间价 6.1079 6.1085 0.01%

成交额 106亿美元

日内美元/人民币相对 1.59% (上限±2%) 日高 日低

中间价最大波幅

日内波动幅度(pips) 22 6.2027 6.2049

2015年来即期升贬值幅度 0.00%

1年期美元/人民币掉期升水 1240

今日 上日

1年期NDF 6.2485/6.2535 6.2445

CNH即期 6.2044/6.205 6.2024

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 张喜良/林高丽)

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