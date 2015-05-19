人民币收盘小贬 午后美元反弹小幅提振购汇需求

5月19日 - 路透北京/上海5月19日 - 人民币兑美元即期周二收盘小贬，中间价结束四连升并逼近6.11元关口。交易员称，市场交投沉闷依旧；新公布的银行结售汇逆差规模虽明显收窄，但对汇市影响有限，午后国际美元.DXY反弹小幅提振客盘购汇需求。

他们并表示，人民币波动区间日渐收窄，短期料延续6.20-6.21元区间窄幅震荡，要打破目前箱体运行局面仍需要大行出手。

“外管局结售汇数据影响相对有限，个人认为午后人民币走贬，是受国际美元反弹影响。”一中资行交易员表示，“人民币持续窄幅波动明显降低各方交投意愿，形成恶性循环，都不做就更不会动。”

另一中资行交易员稍早前亦指出，要打破目前的箱体波动，需要大行提供方向指引。

相比汇市的波澜不惊，中国股市沪综指.SSEC周二放量收升3.13%至两周新高，并创近四个月最大单日涨幅。

前述交易员称，从人民币汇率技术走势看，近期波动区间上下限都在收窄，有形成收敛三角形迹象，未来或存一定的突破可能，“平稳走势维持时间越长，突破时候变动幅度就可能越大。”

外管局公布的结售汇逆差数据较3月大幅收窄，缓解了人民币贬值预期。招商证券首席宏观分析师谢亚轩认为，数据表明中国跨境资本流动和外汇市场供求出现明显改善，预计未来逆差规模有望进一步收窄，甚至转为顺差。

数据显示，4月银行结售汇连续第九个月录得逆差，但1,062亿元人民币（等值173亿美元）逆差规模较3 月的记录高点4,062亿元明显收窄。其中，银行代客结售汇逆差亦收窄至921亿元，为连续第八个月逆差，银行自身结售汇逆差141亿元。

国际清算银行(BIS)最新公布，4月人民币实际与名义有效汇率指数均出现小幅贬值，结束此前10个月连升走势。其中当月人民币实际有效汇率指数下跌0.92%至130.44，上月为环比涨0.95%；人民币名义有效汇率指数微跌0.1%至125.94，上月环比为上涨2.01%。

全球汇市方面，欧元兑美元周二跌破1.12美元。欧洲央行(ECB)官员表示，该央行可能采取进一步行动来平息欧元区公债收益率(殖利率)的剧烈波动和提振通胀，有可能向市场挹注更多的欧元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2066 6.2043 -0.04%

中间价 6.1098 6.1079 -0.03%

成交额 144亿美元

日内美元/人民币相对于 -1.59% (上限±2%) 日高 日低

中间价最大波幅

日内波动幅度(pips) 30 6.2037 6.2067

2015年来即期升贬值幅度 -0.04%

1年期美元/人民币掉期升水 1290

今日 上日

1年期NDF 6.2495/6.2545 6.2475

CNH即期 6.2064/6.2074 6.2049

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/张金栋；审校 杨淑祯/曾祥进)

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