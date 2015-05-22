人民币回吐早盘涨幅收跌 或因央行引导扩大波动率

路透上海/北京5月22日 - 人民币兑美元即期周五回吐早盘涨幅收跌，中间价小升结束三连跌。交易员表示，日内人民币汇价触及一月高点后遭遇购汇盘出手打压，涨幅快速缩减直至转跌。本周交易区间较上周有所扩大，市场猜测或因央行在指引汇价扩大波幅。

交易员指出，昨日国有大行结汇致人民币收创近一个月高点，但今日未见大行出手对冲购汇盘，令人民币未能守住早间涨幅。不过尾盘因美元多头获利了结，人民币跌幅随之收窄。

“我猜测，昨天有央行指导，因为早晨就有国有大行出来结汇打压，虽然是下午（国际）美元才开始迅速下跌。3月底的时候也是这样，市场比较稳定，然后据说央行指导要波动一下，就一天大升，一天大贬。今天昨天我觉得是一个思路。”一中资行交易员说。

关于后市，另一外资行交易员认为，目前没有看到摆脱6.19-6.21区间的迹象。人民币走贬至低位即有结汇盘涌出，走升又会引发购汇盘，“早盘对购汇的来说，价格就比较合适。”

全球汇市方面，美元周五小幅下滑，但兑欧元和一篮子主要货币仍有望录得4月初以来首个周线上涨，今日稍后美国将公布通胀数据。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1976 6.1968 -0.01%

中间价 6.1131 6.1139 0.01%

成交额 115亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.42% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 73 6.1924 6.1997

2015年来即期升贬值幅度 0.10%

1年期美元/人民币掉期升水 1270

今日 上日

1年期NDF 6.2385/6.2435 6.2415

CNH即期 6.1979/6.1993 6.1956

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 林高丽/曾祥进)

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