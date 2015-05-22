人民币回吐早盘涨幅收跌 或因央行引导扩大波动率

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透上海/北京5月22日 - 人民币兑美元即期周五回吐早盘涨幅收跌，中间价小升结束三连跌。交易员表示，日内人民币汇价触及一月高点后遭遇购汇盘出手打压，涨幅快速缩减直至转跌。本周交易区间较上周有所扩大，市场猜测或因央行在指引汇价扩大波幅。
交易员指出，昨日国有大行结汇致人民币收创近一个月高点，但今日未见大行出手对冲购汇盘，令人民币未能守住早间涨幅。不过尾盘因美元多头获利了结，人民币跌幅随之收窄。
“我猜测，昨天有央行指导，因为早晨就有国有大行出来结汇打压，虽然是下午（国际）美元才开始迅速下跌。3月底的时候也是这样，市场比较稳定，然后据说央行指导要波动一下，就一天大升，一天大贬。今天昨天我觉得是一个思路。”一中资行交易员说。
关于后市，另一外资行交易员认为，目前没有看到摆脱6.19-6.21区间的迹象。人民币走贬至低位即有结汇盘涌出，走升又会引发购汇盘，“早盘对购汇的来说，价格就比较合适。”
全球汇市方面，美元周五小幅下滑，但兑欧元和一篮子主要货币仍有望录得4月初以来首个周线上涨，今日稍后美国将公布通胀数据。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1976 6.1968 -0.01%
中间价 6.1131 6.1139 0.01%
成交额 115亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.42% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 73 6.1924 6.1997
2015年来即期升贬值幅度 0.10%
1年期美元/人民币掉期升水 1270
今日 上日
1年期NDF 6.2385/6.2435 6.2415
CNH即期 6.1979/6.1993 6.1956
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 林高丽/曾祥进)
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