人民币收盘微涨交投极清淡 短期仍无方向料维持区间波动

路透上海6月3日 - 人民币兑美元即期周三收盘微涨，隔夜国际美元.DXY大跌，中间价跳涨至一周新高。交易员表示，市场缺乏指引，交投极为清淡，中间价走强仅短暂提振结汇意愿，场内各方仍普遍预期人民币难以突破6.19-6.21元区间。

他们并表示，美元指数如此大跌幅人民币却仅仅小幅升值，市场毫无生气，足见市场冷清程度；早盘人民币高开靠近6.19附近后随即有企业出手购汇，且部分隔夜美元空头也平仓，人民币涨幅快速缩减。午后欧元并无进一步摸高，人民币波动区间也明显收窄。

“市场太清淡了，没对手盘，怎么玩，自己跟自己玩吗。有掉期做掉期，没掉期做股票，”一中资行交易员称。

稍早前一外资行交易亦指出，各方预期较为一致，估计人民币还是维持区间震荡，只能在小区间里低买高卖。

市场交投极为清淡，截止收盘美元兑人民币成交额仅为95亿美元，创下年内最低水平，今年以来成交额首次低于100亿美元。

全球汇市方面，欧元周三稍事喘息，昨天追随德债收益率高涨，欧元创下2011年10月以来第二大单日升幅，在今日欧洲央行举行政策会议前，市场转趋谨慎。一些交易商预计欧洲央行总裁德拉吉将在周三的记者会上打压欧元强势。

外汇机构FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad认为，虽然人民币因为担经济而面临贬值压力，但美联储不会急于加息的预期仍可能提振人民币走势。当然这也有赖于对其中一种货币需求的完全改变，才能扭转已经维持了人民币两个多月的横盘走势。。

以下为今日在岸市场人民币兑美元盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1976 6.1984 0.01%

中间价 6.1176 6.1225 0.08%

成交额 95亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大波 -1.32% (上限±2% 日高 日低

幅 )

日内波动幅度(pips) 48 6.1936 6.1984

2015年来即期升贬值幅度 0.10%

1年期美元/人民币掉期升水 1330

今日 上日

1年期NDF 6.2420/6.247 6.2455

CNH即期 6.2008/6.2014 6.1992

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋; 审校 杨淑祯/林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。