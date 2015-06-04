人民币逆中间价收贬 稳定主基调下汇率料延续区间震荡

路透上海/北京6月4日 - 人民币兑美元即期周四失守6.20关口，与小升至近两周高点的中间价逆向。交易员表示，今日交投活跃度上升，客盘购汇延续强势，并未见大行结汇打压。目前投机盘区间交易思维较为浓厚，但汇率稳定仍是目前主基调，汇价料延续窄幅整理。

他们并表示，近期客盘整体购汇力道上升。早盘境内CNY跟随离岸CNH走弱，而大行在6.2位置结汇的意愿不强。不过鉴于此前大行曾在6.22左右位置干预，市场对此价位仍有所顾忌。

“人民币已横盘很久了，没指引动不了，继续酝酿吧，现在大家也都在看G7市场，强势欧元会不会让市场动一下。”一外资行交易员表示。

另一外资行交易员认为后市方向仍不明朗，短期汇价仍将落于6.19-6.22的窄幅区间。今日因客盘购汇偏强而又未见大行美元卖盘缓冲，人民币呈现弱势。

摩根大通亚洲固定收益与外汇策略师顾颖认为，今年人民币汇率将以稳为主，年底或温和贬至6.30。中国实施 “一带一路”走出去战略、积极争取人民币加入SDR等举措，都需要本币汇率的相对稳定。虽然资本流出令人民币面临贬值压力，但人民币大贬可能引发贸易伙伴国货币竞争性贬值，还将承受来自美国的政治压力。

“(美元兑人民币汇率)今年将会以保持基本稳定为主，至少我们目前尚未看到任何信号支持人民币大幅升值或贬值。”他在摩根大通中国峰会间隙对路透表示。

全球汇市方面，欧元升势周四暂歇，此前兑美元录得的两日升幅为逾六年来最大，因欧洲央行淡化债市波动率的影响，而且欧元区回归通胀格局。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2010 6.1976 -0.05%

中间价 6.1164 6.1176 0.02%

成交额 117亿美元

日内美元/人民币相对中间价最 1.43% (上限±2%) 日高 日低

大波幅

日内波动幅度(pips) 72 6.1968 6.2040

2015年来即期升贬值幅度 0.05%

1年期美元/人民币掉期升水 1290

今日 上日

1年期NDF 6.2365/6.2415 6.2420

CNH即期 6.2023/6.2047 6.1980

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 黄凯)

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