人民币微幅收跌交投清淡 缺乏指引汇价料难破区间

路透上海/北京6月10日 - 人民币兑美元即期周三逆中间价微幅收跌。交易员称，市场交投极为清淡，日内汇价在不足30个点子内窄幅整理，缺乏信号指引，短期料仍难突破此前6.19-6.21元盘整区间。

他们并表示，近期亚洲新兴市场货币普遍走贬，但人民币表现相对坚挺，除了离岸CNH略受波及外，在岸CNY关键还是看客盘供求关系。而中国A股被暂缓纳入MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEM，对汇市的影响可以忽略不计。

“无力吐槽了，（早盘）10几个点的波动，怎么折腾，我都不知道要讲什么；现在大家都做股票去了，3点股市收盘以后这市场才会动动，不过也都是小折腾。”一中资行交易员表示。

针对中国A股推迟加入MSCI明晟新兴市场指数，市场人士普遍反映不能简单地理解为人民币国际化进程受挫，短期来看并不会对人民币汇率造成负面影响。即使未来将A股纳入，初期市值占比也较低，吸引的美元流入量非常有限。

“未来初始纳入比例将仅占5%左右（200只股票），合计占新兴市场指数的不到1%，大概可吸引到约20亿美元资金。”民生证券宏观分析师朱振鑫表示。

美国指数供应商MSCI明晟(MSCI.N)周二表示，将推迟将中国A股列入该公司新兴市场指数，但一旦解决市场准入问题，就有望纳入。

全球汇市方面，日圆兑美元周三大涨，触及两周高位，此前日本央行总裁黑田东彦称，实质有效汇率显示日圆“非常疲弱”。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2061 6.2057 -0.01%

中间价 6.1173 6.1179 0.01%

成交额 116亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.47% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 27 6.2044 6.2071

2015年来即期升贬值幅度 -0.03%

1年期美元/人民币掉期升水 1298

今日 上日

1年期NDF 6.2445/6.2495 6.2425

CNH即期 6.2090/6.21 6.2110

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 杨淑祯/张喜良)

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