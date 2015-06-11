人民币逆中间价微幅收跌 分红月汇价仍存下跌空间

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海/北京6月11日 - 人民币兑美元即期周四微幅收跌，中间价则三连升至近三周高点。今日公布的工业和消费等一系列经济数据低位企稳，未能提振人民币走势。交易员称，客盘和银行自营盘交投情绪皆不高，但海外上市中企分红期间购汇需求犹存，人民币仍有下跌空间。
他们并称，中间价走升信号意义有限，离岸CNH小跌至近期波动区间下限附近，拖累境内人民币汇价。目前6.19-6.21区间低买高卖的交易思维固化，不过由于6-7月是海外上市中企的购汇分红月，不排除某个时点有大客盘涌出，给市场一个措手不及。
“最近整个市场是没有什么情绪的，一方面中间价没有方向上的指导，另外一方面，从客盘上来说也是加以比较清淡的，也没有大客盘的指引。”一中资行交易员称。
她并表示，人民币持续窄幅震荡消磨了客盘与银行自营盘的交投积极性，其所在银行整体的结售汇情况亦陷入非常清淡的行情中。
另一外资行交易员亦指出，客盘交投兴趣匮乏，人民币要打破区间震荡，关键还是要有大客盘出现。
中国二季度以来经济下滑态势超出政策底线，随着不断加码稳增长措施收效，5月工业和消费等运行数据勉强企稳，但资金到位较差拖累投资增速，综合外贸、通胀数据来看，中国经济内外受困，下行压力仍然较大。
全球汇市方面，新西兰元兑美元周四大跌2.5%，触及五年低点，因新西兰央行意外下调指标利率，并暗示可能还会推出更多宽松政策。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2065 6.2061 -0.01%
中间价 6.1150 6.1173 0.04%
成交额 129亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波 1.53% (上限±2%) 日高 日低
幅
日内波动幅度(pips) 35 6.2052 6.2087
2015年来即期升贬值幅度 -0.04%
1年期美元/人民币掉期升水 1275
今日 上日
1年期NDF 6.2445/6.2495 6.2445
CNH即期 6.2102/6.2126 6.2071
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 曾祥进/杨淑祯)
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