人民币逆中间价微幅收跌 分红月汇价仍存下跌空间

路透上海/北京6月11日 - 人民币兑美元即期周四微幅收跌，中间价则三连升至近三周高点。今日公布的工业和消费等一系列经济数据低位企稳，未能提振人民币走势。交易员称，客盘和银行自营盘交投情绪皆不高，但海外上市中企分红期间购汇需求犹存，人民币仍有下跌空间。

他们并称，中间价走升信号意义有限，离岸CNH小跌至近期波动区间下限附近，拖累境内人民币汇价。目前6.19-6.21区间低买高卖的交易思维固化，不过由于6-7月是海外上市中企的购汇分红月，不排除某个时点有大客盘涌出，给市场一个措手不及。

“最近整个市场是没有什么情绪的，一方面中间价没有方向上的指导，另外一方面，从客盘上来说也是加以比较清淡的，也没有大客盘的指引。”一中资行交易员称。

她并表示，人民币持续窄幅震荡消磨了客盘与银行自营盘的交投积极性，其所在银行整体的结售汇情况亦陷入非常清淡的行情中。

另一外资行交易员亦指出，客盘交投兴趣匮乏，人民币要打破区间震荡，关键还是要有大客盘出现。

中国二季度以来经济下滑态势超出政策底线，随着不断加码稳增长措施收效，5月工业和消费等运行数据勉强企稳，但资金到位较差拖累投资增速，综合外贸、通胀数据来看，中国经济内外受困，下行压力仍然较大。

全球汇市方面，新西兰元兑美元周四大跌2.5%，触及五年低点，因新西兰央行意外下调指标利率，并暗示可能还会推出更多宽松政策。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2065 6.2061 -0.01%

中间价 6.1150 6.1173 0.04%

成交额 129亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波 1.53% (上限±2%) 日高 日低

幅

日内波动幅度(pips) 35 6.2052 6.2087

2015年来即期升贬值幅度 -0.04%

1年期美元/人民币掉期升水 1275

今日 上日

1年期NDF 6.2445/6.2495 6.2445

CNH即期 6.2102/6.2126 6.2071

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 曾祥进/杨淑祯)

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