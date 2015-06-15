人民币续创逾一个月收盘新低 关注6.21元关口支撑

中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透上海/北京6月15日 - 人民币兑美元即期周一续创逾一个月收盘新低，中间价小贬。交易员称，场内交投清淡，偶尔有些购汇大盘。目前贬值预期略升温，因上周公布的中国经济数据仍较黯淡，且美联储利率决议公布前市场情绪趋谨慎；不过6.21元关口对人民币的支撑亦不容忽视。
市场并关注近期国际货币基金组织（IMF）官员赴华就人民币纳入特别提款权（SDR）进行技术磋商的进展。由于中间价依旧缺乏信号，短期人民币汇价料延续窄幅区间整理。
“很清淡，没什么交投，中间价没给什么指引，大家都只是平平盘，市场不动，我们有什么办法？如果欧元或者美元动一动，可能人民币还是会有点波幅吧。”一股份行交易员表示。
另一中资行交易员亦称，近期除了偶尔有些购汇大盘外，整体结售汇较为清淡，至于过小额的客盘变化量则不甚明显。
IMF一位官员上周五表示，IMF已派出一个团队访问中国，这是该组织评估是否应将人民币纳入一篮子货币工作的一部分。
全球汇市方面，欧元周一下跌，兑瑞郎则降至近两周最低位，因希腊与其国际债权人在周末为打破僵局而进行的谈判无果而终。
本周四凌晨2点美联储将公布利率决议，美联储主席叶伦2点半召开记者会。预计美联储本周料维持利率不变，市场焦点将放在决策者身上，寻找联储近十年来首次升息时间点的明确讯息。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2090 6.2081 -0.01%
中间价 6.1169 6.1167 0.00%
成交额 129亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波 1.52% (上限±2%) 日高 日低
幅
日内波动幅度(pips) 18 6.2080 6.2098
2015年来即期升贬值幅度 -0.08%
1年期美元/人民币掉期升水 1300
今日 上日
1年期NDF 6.2525/6.2575 6.2490
CNH即期 6.2124/6.2146 6.2155
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 杨淑祯/张喜良)
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