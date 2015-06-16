人民币微收升成交量创年内新低 持续横盘难度渐增

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海/北京6月16日 - 人民币兑美元即期周二微收升，中间价亦小涨。市场人士指出，6.21元关口对人民币的支撑较强。中间价持稳亦表明央行对人民币窄幅整理“并不排斥”，但随着资本项目开放进程加速，维持这种横盘走势的难度越来越大。
他们并称，市场交投兴趣因汇价持续窄幅震荡而锐减，今日成交量创出年内新低。虽然本周美联储利率决议万众瞩目，但人民币表现相对独立，短期料仍难突破6.19-6.21区间。
“盘中购汇比前两个交易日少了一些，没有那么明显。成交量的话其实萎缩挺多，估计是股票不好影响心情了吧。”一中资行交易主管说。
他认为，本周即将出炉的美联储利率决议对人民币影响有限。以美国非农就业数据为例，该数据公布后也只是影响第二天的人民币中间价，且影响程度甚微。近期公布的众多经济数据好坏皆有，均未能令人民币打破区间震荡，估计短期内窄幅横盘格局仍将是主旋律。
交易员们并称，最近市场一直都比较平稳，感觉有大行在引导，汇价运行到关键点位时，就会重新落入震荡区间内，后市方向仍不明朗。在如此窄幅行情下，实无交投兴趣，已改做其他币种或者其他产品。
招商银行金融市场部高级分析师刘东亮称，随着资本账户的开放，未来央行管控汇率的难度会越来越大，“横盘的持续时间，要看资本账开放进度与央行管控汇率之间的博弈。”
全球汇市方面，美元兑日圆周二小幅走高，欧元再度展现出强劲走势，尽管有报导称，希腊可能出现债务违约并退出欧元区。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2084 6.2090 0.01%
中间价 6.1155 6.1169 0.02%
成交额 84亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.53% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 18 6.2072 6.2090
2015年来即期升贬值幅度 -0.07%
1年期美元/人民币掉期升水 1280
今日 上日
1年期NDF 6.2545/6.2595 6.2528
CNH即期 6.2101/6.2112 6.2119
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 曾祥进)
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