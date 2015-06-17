人民币收创逾一个月新低但守稳6.21元 午后客盘购汇发力

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月17日 - 人民币兑美元即期周三随中间价小幅收贬，并创逾一个月收盘新低。交易员指出，午后客盘购汇发力，做空人民币情绪升温令人民币尽吐早盘微弱涨幅；然中资大行结汇稳住汇价，6.21元关口暂时守住。
他们并称，虽然前五月跨境资金呈现净流入状态，但客户结汇意愿其实并不强烈。在消息面与国际市场均无太大动静情况下，人民币料难脱离区间窄幅震荡格局，除非中国有新的外汇管理政策落地或者美元指数.DXY呈现出单边走势。
“（下午）好多购汇啊。市场上有购汇，市场蛮空的看上去，后来老大（央行）在，就把市场稳住了。”一中资行交易员说。
另一外资行交易员认为，人民币若要摆脱横盘局面，可能要等待美联储升息带动国际美元强势格局更为明确一些。但至今为止没有太大变化，即使5月银行净结汇13亿美元，人民币波幅也有限。
国家外汇管理局综合司司长王允贵周三称，中国一季度跨境收付出现一定逆差，进入二季度后外汇收支形势向更加均衡的方向发展。今年1-5月，跨境资金呈现净流入的态势，净流入约200亿美元；此外，5月银行净结汇13亿美元，扭转前四个月的银行净售汇。
国际清算银行(BIS)最新公布，5月人民币实际与名义有效汇率指数均继续小幅贬值，且跌幅有所扩大。其中当月人民币实际有效汇率指数下跌1.35%至129.06，上月为环比下跌0.63%；人民币名义有效汇率指数下跌0.86%至124.86，上月环比为微跌0.1%。
全球汇市方面，欧元周三处于守势，受累于希腊危机。美元持坚，因美国楼市数据稳健，为美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早在9月升息再添理由。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2096 6.2084 -0.02%
中间价 6.1158 6.1155 0.00%
成交额 122亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波 1.54% (上限±2%) 日高 日低
幅
日内波动幅度(pips) 40 6.2060 6.2100
2015年来即期升贬值幅度 -0.09%
1年期美元/人民币掉期升水 1305
今日 上日
1年期NDF 6.2475/6.2525 6.2498
CNH即期 6.2094/6.2097 6.2075
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进/张喜良)
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