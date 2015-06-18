人民币随中间价小幅收升 分红月结束前难觅方向

路透上海6月18日 - 人民币兑美元即期周四随中间价小幅收升，隔夜国际美元.DXY大跌带动人民币中间价创一个月新高。交易员称，午后美元指数扩大跌幅，再度推升包括人民币在内的新兴市场货币，不过估计在分红月结束前人民币仍难有明显方向。

他们表示，午后虽有油盘等购汇需求打压，但人民币多头亦坚守6.21关口，汇价波动区间难以拉开；而外管局最新公布的5月结售汇数据对汇市影响有限。

“今天明显感觉购汇力量非常强，人民币高开反而给他们一个机会，”一外资行交易员称，不过人民币在6.21元支撑仍很明显，昨日接近收盘时6.2095附近有大行几乎是无限制结汇，“感觉这是个信号，会不会突破就要看大行的意思了。”

人民币对美元即期成交量今日仅成交107亿美元，另一外资行交易员指出，大部分时间各方缺乏交投兴趣，大都在临近尾盘时才将头寸平仓，主动寻求方向意愿不强。

国家外汇管理局周四公布数据显示，5月银行结售汇扭转此前连续九个月逆差，录得顺差78亿元人民币（等值13亿美元），上月银行结售汇为逆差1,062亿元。其中银行代客结售汇为顺差245亿元，亦扭转此前连续八个月逆差，银行自身结售汇逆差167亿元。

全球汇市方面，美元周四触及一个月低位，仍然处于守势；挪威克朗兑欧元和美元周四触及日低，此前挪威央行降息至纪录低点1%，并称秋季可能进一步降息。隔夜美联储主席叶伦会后声明仍强调利率决定仍悬而未决，且要看就业市场进一步改善情况--重申对这一长期疑虑的重视。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2075 6.2096 0.03%

中间价 6.1126 6.1158 0.05%

成交额 107亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大波 -1.59% (上限±2%) 日高 日低

幅

日内波动幅度(pips) 32 6.2068 6.2100

2015年来即期升贬值幅度 -0.06%

1年期美元/人民币掉期升水 1325

今日 上日

1年期NDF 6.2395/6.2445 6.245

CNH即期 6.2040/6.2064 6.2031

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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