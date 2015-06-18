人民币随中间价小幅收升 分红月结束前难觅方向

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海6月18日 - 人民币兑美元即期周四随中间价小幅收升，隔夜国际美元.DXY大跌带动人民币中间价创一个月新高。交易员称，午后美元指数扩大跌幅，再度推升包括人民币在内的新兴市场货币，不过估计在分红月结束前人民币仍难有明显方向。
他们表示，午后虽有油盘等购汇需求打压，但人民币多头亦坚守6.21关口，汇价波动区间难以拉开；而外管局最新公布的5月结售汇数据对汇市影响有限。
“今天明显感觉购汇力量非常强，人民币高开反而给他们一个机会，”一外资行交易员称，不过人民币在6.21元支撑仍很明显，昨日接近收盘时6.2095附近有大行几乎是无限制结汇，“感觉这是个信号，会不会突破就要看大行的意思了。”
人民币对美元即期成交量今日仅成交107亿美元，另一外资行交易员指出，大部分时间各方缺乏交投兴趣，大都在临近尾盘时才将头寸平仓，主动寻求方向意愿不强。
国家外汇管理局周四公布数据显示，5月银行结售汇扭转此前连续九个月逆差，录得顺差78亿元人民币（等值13亿美元），上月银行结售汇为逆差1,062亿元。其中银行代客结售汇为顺差245亿元，亦扭转此前连续八个月逆差，银行自身结售汇逆差167亿元。
全球汇市方面，美元周四触及一个月低位，仍然处于守势；挪威克朗兑欧元和美元周四触及日低，此前挪威央行降息至纪录低点1%，并称秋季可能进一步降息。隔夜美联储主席叶伦会后声明仍强调利率决定仍悬而未决，且要看就业市场进一步改善情况--重申对这一长期疑虑的重视。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2075 6.2096 0.03%
中间价 6.1126 6.1158 0.05%
成交额 107亿美元
日内美元/人民币相对于中间价最大波 -1.59% (上限±2%) 日高 日低
幅
日内波动幅度(pips) 32 6.2068 6.2100
2015年来即期升贬值幅度 -0.06%
1年期美元/人民币掉期升水 1325
今日 上日
1年期NDF 6.2395/6.2445 6.245
CNH即期 6.2040/6.2064 6.2031
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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