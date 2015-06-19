人民币小幅收贬脱离近两月盘中新低 守稳6.21元显维稳决心

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海6月19日 - 人民币兑美元即期周五小幅收贬，盘中一度创近两个月新低。交易员表示，分红月购汇需求不减，但人民币在贬破6.21元关键支撑位后，涌现大行结汇盘，最终收盘仍回到之前波动区间，凸显央行维稳决心，端午节后汇价料仍维持区间窄幅整理。
他们并称，今日人民币中间价创出一个月新高，但整体波动幅度仍较小，信号意义不强；由于假期临近，流动性不足致即期汇价波动较前期显剧烈。
“央行一个疏忽，价格马上就下去了，其实流动性也不足，所以人民币跌得也快。谁要忍不住跟进去那就没办法了，（央行）回过神来，一‘镇压’就没了。”一中资行交易员称。
一外资行交易员稍早也指出，在汇价没有跌破6.21元之前，贸然猜赌突破交易并不理智。
美国财政部的一位高官周四表示，美国官员将在下周的高层峰会上就汇率政策向中国施压。该官员称，中国人民币看来仍被低估，尽管国际货币基金组织(IMF)近期表示，这种情况不再存在。
全球汇市方面，欧元周五全线下滑，兑英镑触及三周低位，持续受到希腊可能债务违约及退出欧元区的疑虑打压。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2095 6.2075 -0.03%
中间价 6.1104 6.1126 0.04%
成交额 122亿美元
日内美元/人民币相对于中间价最大波 -1.76% (上限±2%) 日高 日低
幅
日内波动幅度(pips) 110 6.2070 6.2180
2015年来即期升贬值幅度 -0.09%
1年期美元/人民币掉期升水 1370
今日 上日
1年期NDF 6.2430/6.248 6.2395
CNH即期 6.2065/6.2089 6.202
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋; 审校 黄凯/张喜良)
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