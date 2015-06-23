人民币收盘小涨至逾一周新高 中美对话会期间料维持稳定

路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周二收市小涨至逾一周新高，中间价则小幅回调。交易员称，6月汇丰制造业PMI初值数据转好，但对人民币影响有限；中美战略与经济对话举行在即，人民币在此期间料将以稳定为主；汇价要打破目前窄幅震荡格局，关键还看央行态度。

他们并指出，多家机构基于中国经济企稳认为年内或不再降息的预期，对人民币汇率影响不彰。上周汇价短暂触及6.2180的两个月低点后又被拉起，显示央行坚决维稳态度。

“久盘不下，大家还是觉得央行在，不敢（逆央行方向做），也就只能往上做了，但20（6.20）不破肯定还是在这里盘。”一中资行交易员说，虽然是分红月，尾盘亦有大行结汇盘。

另一中资行交易员稍早前称，当前在海外上市的中国企业分红购汇需求较为旺盛，分红购汇有望持续至7月底。“市场肯定是比较偏贬值的，但央行把它压住了。”

第七届中美战略与经济对话将于6月23日至25日在华盛顿举行。美国一位高官称，中美以“坦诚、中肯的”磋商开启为期三天的战略与经济对话。

因新订单和产出指数双双回升，汇丰中国6月制造业PMI初值继续向荣枯临界点50攀升，但就业分项降至六年多低点，表明制造业略现改善迹象但增长动力仍弱，继续受制于内外需的萎靡不振。

中金公司、渣打银行等多家机构最新研报皆认为中国经济有望进一步企稳，年内央行或暂停降低基准利率，但存款准备金率还有下调空间。

全球汇市方面，欧元周二回落，一些交易员原本因为憧憬希腊债务协议几近敲定而买进欧元，但现在看到一些重大阻力仍可能阻碍本周达成协议。美元则因美国楼市数据重燃FED升息期望而走坚。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2068 6.2095 0.04%

中间价 6.1119 6.1104 -0.02%

成交额 116亿美元

日内美元/人民币相对于中间价最大波幅 -1.60% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 41 6.2055 6.2096

2015年来即期升贬值幅度 -0.05%

1年期美元/人民币掉期升水 1425

今日 上日

1年期NDF 6.2445/6.2495 6.2375

CNH即期 6.2002/6.2012 6.202

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/张金栋；审校 张喜良/林高丽)

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