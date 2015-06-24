人民币微收贬无视美指大涨 投机者借机博取央行维稳价差

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月24日 - 人民币兑美元即期周三收盘微贬，中间价跌至一周低位。交易员称，人民币在隔夜美元指数.DXY大涨后仅小跌，坚守6.21元一线支撑，彰显央行维稳决心。不少投机者也纷纷在这附近建立美元空头头寸，博取央行维稳价差。
他们并指出，中美高层对话期间人民币通常会面临一定的升值压力，但目前人民币汇率已在高位，且美联储加息预期一直存在，做空人民币仍是大势所趋。近期购汇需求较明显，但结汇盘守稳6.21附近，估计分红月购汇需求消退前，窄幅盘整走势仍将维持。
“这种走势已经不属市场正常行为了，其实大家也都认为央行会守在这个位置，坚信会形成一道屏障，在这附近建立空头头寸，捞点点差，还可以赚点利息。”一中资行交易员称。
另一外资行交易员亦称，平时主要是抓住二三十个点的波段操作，但是鉴于市场总有突破区间震荡的一天，也不敢把交易量做大。如果外资猛烈出逃或中间价大幅调低，则有可能带动人民币打破横盘局面。上周五中国A股暴跌时人民币触及近两个月低点，或是外资流出的佐证。
招商证券宏观组最新报告指出，近期关于人民币汇率的信号较为嘈杂。一方面，国内市场贬值预期持续上升，即期汇率与中间价偏离度扩大；另一方面，CNH和港元汇率又较为稳定。经过三个月的稳定后，人民币汇率可能正在酝酿变化。
在正在举行的第七届中美战略与经济对话中，美财长杰克卢称中国继续向市场汇率机制转变至关重要，中国需进一步深化金融领域改革和利率市场化，并采取审慎步骤开放资本账户。
针对美国财政部近期重申人民币被低估，中国央行行长周小川表示，中美两国对人民币估值的差异，源于两国“根据不同”。如果以国际收支经常项目作为判据的话，中国的汇率大体上处于一个比较合理的水平。
全球汇市方面，美元指数上日触及逾一周高点后在周三下跌，因美国10年期公债收益率(殖利率)下滑。投资者的关注点逐渐由希腊转回美国升息前景上。美联储官员暗示，今年可能升息两次。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2071 6.2068 0.00%
中间价 6.1142 6.1119 -0.04%
成交额 119亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波幅 -1.56% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 28 6.2065 6.2093
2015年来即期升贬值幅度 -0.05%
1年期美元/人民币掉期升水 1415
今日 上日
1年期NDF 6.2425/6.2475 6.2423
CNH即期 6.2020/6.2034 6.1992
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 倪蔚丹/张金栋；审校 黄凯/曾祥进)
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