人民币微收贬无视美指大涨 投机者借机博取央行维稳价差

路透北京6月24日 - 人民币兑美元即期周三收盘微贬，中间价跌至一周低位。交易员称，人民币在隔夜美元指数.DXY大涨后仅小跌，坚守6.21元一线支撑，彰显央行维稳决心。不少投机者也纷纷在这附近建立美元空头头寸，博取央行维稳价差。

他们并指出，中美高层对话期间人民币通常会面临一定的升值压力，但目前人民币汇率已在高位，且美联储加息预期一直存在，做空人民币仍是大势所趋。近期购汇需求较明显，但结汇盘守稳6.21附近，估计分红月购汇需求消退前，窄幅盘整走势仍将维持。

“这种走势已经不属市场正常行为了，其实大家也都认为央行会守在这个位置，坚信会形成一道屏障，在这附近建立空头头寸，捞点点差，还可以赚点利息。”一中资行交易员称。

另一外资行交易员亦称，平时主要是抓住二三十个点的波段操作，但是鉴于市场总有突破区间震荡的一天，也不敢把交易量做大。如果外资猛烈出逃或中间价大幅调低，则有可能带动人民币打破横盘局面。上周五中国A股暴跌时人民币触及近两个月低点，或是外资流出的佐证。

招商证券宏观组最新报告指出，近期关于人民币汇率的信号较为嘈杂。一方面，国内市场贬值预期持续上升，即期汇率与中间价偏离度扩大；另一方面，CNH和港元汇率又较为稳定。经过三个月的稳定后，人民币汇率可能正在酝酿变化。

在正在举行的第七届中美战略与经济对话中，美财长杰克卢称中国继续向市场汇率机制转变至关重要，中国需进一步深化金融领域改革和利率市场化，并采取审慎步骤开放资本账户。

针对美国财政部近期重申人民币被低估，中国央行行长周小川表示，中美两国对人民币估值的差异，源于两国“根据不同”。如果以国际收支经常项目作为判据的话，中国的汇率大体上处于一个比较合理的水平。

全球汇市方面，美元指数上日触及逾一周高点后在周三下跌，因美国10年期公债收益率(殖利率)下滑。投资者的关注点逐渐由希腊转回美国升息前景上。美联储官员暗示，今年可能升息两次。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2071 6.2068 0.00%

中间价 6.1142 6.1119 -0.04%

成交额 119亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 -1.56% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 28 6.2065 6.2093

2015年来即期升贬值幅度 -0.05%

1年期美元/人民币掉期升水 1415

今日 上日

1年期NDF 6.2425/6.2475 6.2423

CNH即期 6.2020/6.2034 6.1992

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/张金栋；审校 黄凯/曾祥进)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。