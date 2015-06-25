人民币随中间价收跌 均衡市料贯穿全月但扩波幅仍无必要

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月25日 - 人民币兑美元即期周四收盘小跌，但仍止步于6.21元关口，中间价续贬至逾一周低位。交易员称，尽管美方维持一贯的表态施压人民币汇率，但目前均衡市料贯穿整个6月。境内人民币呈僵持状态并非最有利于中国，但目前扩大波幅似无必要。
虽然今日人民币走弱，但亦有交易员指出其所在银行近期其实结汇力量稍占上风。而持续一周表现相对较强的离岸CNH，今日明显向在岸CNY靠拢，二者价差有望逆转。而均衡市下境内人民币外汇供求亦在发生变化，与境外联系也在加强，为未来更为活跃积蓄力量。
“最近结汇稍微相对多一些，但不是特别明显。我们客盘只是我们这边的情况，其他家具体什么情况不是特别清楚。但这个价格本身波动不是很大，基本上6月中旬以来就在6.20-22之间波动，区间都比较小。”一中资大行交易员说。
他并援引该行每日的银行间交易总结和分析指出，近期离岸CNH的美元买盘相对较多，离岸CNH有可能重回弱于在岸CNY的局面。
另一中资行交易员认为，虽然日内购汇不少，但6.21附近也有不少结汇，否则人民币会很快跌穿6.21支撑，“目前没有什么迹象看到这种状态会打破。”
招商证券首席宏观分析师谢亚轩在最新的电话会议中指出，人民币外汇市场内外部冲击因素都不明显，暂时都缺乏特别大的力量来选择方向。目前的僵持状态亦非最有利，但从小川行长的表态看，在政策上年内扩大波幅可能性不大。
“往更长一段时间看，扩大波幅对人民币更有利，但年内是否会做，有争议。”他称。
中美战略与经济对话中关于人民币汇率的讨论无疑是本周焦点。尽管美方表示将继续就汇率政策向中国施压，但中国央行认为目前中国国际收支经常项目较为平衡，显示人民币汇率处于大体合理水平。
美国财政部长杰克卢周三表示，美国将继续就汇率政策向中国施压，希望其迈向由市场决定的汇率，即使之前中国承诺只有当市场情况失序时才会入市干预。人民币何时遇到实质升值压力，将是中国汇率承诺所要面临的真正考验。
全球汇市方面，欧元兑美元周四小升，但保持在近期的交投区间之内，在希腊债务谈判再度陷入僵局之后，汇市投资者关注美国数据以寻找线索。欧盟领导人峰会定于周四稍晚在布鲁塞尔召开。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2094 6.2071 -0.04%
中间价 6.1148 6.1142 -0.01%
成交额 121亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波幅 -1.56% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 27 6.2074 6.2101
2015年来即期升贬值幅度 -0.09%
1年期美元/人民币掉期升水 1385
今日 上日
1年期NDF 6.2385/6.2435 6.2408
CNH即期 6.2056/6.2076 6.2008
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 倪蔚丹/张金栋; 审校 林高丽/曾祥进)
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