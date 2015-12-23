中国明年起银行间汇市运行时间延长 进一步引入合格境外主体（更新版）

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路透北京12月23日 - 中国央行周三表示，自2016年1月4日起，银行间外汇市场交易系统每日运行时间延长至北京时间23:30；外币对和外币拆借交易系统运行时间由北京时间7:00-19:00调整至北京时间7:00-23:30，连续交易，中间不休市。同时，人民币汇率中间价及浮动幅度、做市商报价等市场管理制度适用时间相应延长。

央行官网并指出，将进一步引入合格境外主体。对于符合一定条件的人民币购售业务境外参加行，经向中国外汇交易中心申请成为银行间外汇市场会员后，可以进入银行间外汇市场，通过中国外汇交易中心交易系统参与全部挂牌的交易品种。

人民币购售业务交易品种包括即期、远期、掉期和期权，境外主体应在人民币购售业务项下依法合规参与银行间外汇市场交易。

央行网站在随后的答记者问中指出，此次延长外汇交易时间和进一步引入合格境外主体，主要着眼于丰富境内外汇市场的参与主体、拓宽境内外市场主体的交易渠道，促进形成境内外一致的人民币汇率，是深化外汇市场发展的改革举措。

延长外汇交易时间后，银行间外汇市场收盘价仍沿用16:30的成交价。因延长外汇交易时间后，市场流动性在较长一段时间内可能仍以日间交易为主，并且最大程度反映中国外汇市场真实的供求状况。夜间交易的流动性相对较差，可能使市场出现较大波动，汇率容易失真甚至有被操纵的可能。

同时，外汇交易中心还将增加公布参考汇率的时点。在目前的10:00、11:00、14：00、15:00和16:00五个时点的参考汇率基础上，在中国货币网增加公布17:00、18:00、19:00、20:00、21:00、22:00和23:00七个时点的参考汇率，计算方法相同。

中国央行表示，人民币购售业务境外参加行在中国境内外汇市场有两种业务模式可以选择：一是继续与境内代理行直接开展业务；二是向中国外汇交易中心申请成为银行间外汇市场会员，通过其交易系统在银行间外汇市场开展人民币外汇交易。上述两种业务模式中，境外参加行根据自身意愿只选一种模式。

对于选择直接进入市场交易的参加行，需在交易日终向中国外汇交易中心报送人民币购售有关信息，其交易对手无需继续通过人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS）报送相关信息。

央行还指出，目前的做市商制度不做改变，考虑到合格境外主体进入银行间外汇市场初期需要一段时间的适应和磨合，现阶段合格境外主体只能以普通会员身份参与银行间外汇市场交易，当前合格境外主体暂时不成为做市商。

三位消息人士周二对路透透露，中国从周三起至12月30日，将就延长在岸人民币交易时间进行模拟测试。

而早在10月中旬，路透即援引消息人士报导，中国央行将延长银行间外汇交易时间至23:30。此举将令中国银行间外汇交易市场覆盖欧洲交易时段，推动外汇市场对外开放。（完）