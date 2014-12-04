人民币收贬跌破6.15关键技术位

路透北京12月4日 - 中国人民币兑美元周四回吐早盘升幅收跌，与续贬至近两周新低的中间价同向。交易员表示，早盘中资大行结汇一度支撑人民币即期汇价，但午盘石油购汇导致即期一路走贬并有效跌破6.15关键技术位。

他们并称，短期人民币仍有续贬动能。后市需关注央行态度，但即便人民币走升，幅度料也不会太大；若市场力量占据主导，则人民币可能继续往贬值一侧波动。

“最近感觉购汇盘一直是比较多的，今天应该是油盘。”一股份行交易员称。

他并表示，今晚欧洲央行利率决议与德拉吉讲话、周五的美国非农就业数据均是市场关注的焦点，若出现风吹草动导致欧元大幅回调或美元走强，亦会对人民币施加贬值压力。

另一股份行交易员认为，目前中国经济基本面不至于令人民币出现大幅贬值的情况，短期人民币可能延续窄幅双向波动格局。

美国财政部负责国际事务的高级官员Nathan Sheets周三表示，美国认为中国迄今履行了对人民币汇率更具市场导向的承诺。长期以来，美国一直向中国施压以让人民币升值。

全球汇市方面，欧元周四触及两年低点，人气低落；市场押注欧洲央行将被迫扩大刺激措施，以提振欧元区萎靡的经济。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1546 6.1500 -0.07%

中间价 6.1411 6.1376 -0.06%

成交额 140亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.31% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 107 6.1492 6.1599

2014年来即期升贬值幅度 -1.64%

1年期美元/人民币掉期升水 1465

离岸人民币市场,北京时间17:14 今日 上日

1年期NDF 6.2655/95 6.267

CNH即期 6.1547/67 6.1465

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 张喜良/杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。