人民币随中间价反弹收升 短期做空动能有所减弱

路透北京12月5日 - 中国人民币兑美元周五小幅收升。中间价反弹上涨，并结束此前连续两天的跌势。日内交投清淡，整体供求较为均衡。交易员称，此前旺盛的购汇需求相对有所减少。

他们并表示，从中间价及即期汇价走势来看，估计央行意欲稳定市场，加之当前美元多头持有成本较高，均削弱了交易商做空人民币的动能。

“这两天CNH相对也比较稳定，所以没什么大的行情 。”一外资行交易员称。

另一股份行交易员表示，目前人民币阶段性贬值趋势较为明显，短期可能在当前点位附近寻找支撑，也有可能下探至6.16-6.17。但长期来看，明年初人民币可能还是以小幅升值或稳定为主。

中国将在下周一(8日)公布11月进出口数据。最新路透调查结果显示，受基数效应与人民币有效汇率升值影响，11月出口料告别此前持续两个月的双位数增长，而内需疲软和全球大宗商品价格走低继续冲击进口；同期贸 易顺差预计仍将基本持平于上月。

全球汇市方面，欧元兑其他主要货币周五开盘上扬，但在美国日内稍晚公布非农就业数据前难以扩大涨幅，该数据可能会提振美元多头的信心。

周五马币(林吉特)兑美元触及五年低位，受贸易数据不佳打压，本周领跌新兴亚币。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1502 6.1546 0.07%

中间价 6.1373 6.1411 0.06%

成交额 125亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.27% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 143 6.1397 6.1540

2014年来即期升贬值幅度 -1.57%

1年期美元/人民币掉期升水 1490

离岸人民币市场,北京时间17:07 今日 上日

1年期NDF 6.2785/00 6.259

CNH即期 6.1522/42 6.1511

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹; 审校 杨淑祯)

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