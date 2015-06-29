人民币微收升 中国降准降息及CNH弱势难撼客盘结汇

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
= - 路透上海/北京6月29日 - 人民币兑美元即期周一微收升，中间价则小贬至两周低点。交易员称，央行“双降”未令购汇发生明显变化，汇价跌破6.21元关口后客盘纷纷结汇，助推人民币扭转早盘跌势。尽管今日离岸CNH明显走弱，但境内CNY短期内仍无突破迹象。
他们并表示，早盘离岸CNH明显下跌，并再次低于在岸价格，这是对中国央行周末降息与定向降准、以及希腊退欧风险上升助推国际美元.DXY走强的正常反应，但对境内人民币影响非常有限。
“人民币稳定可能跟之前（美元）是在6.2的位置，现在6.21上来一百个点，之前观望的结汇的客户都选择纷纷开始结汇。”一中资大行交易员说。
另一中资行交易员表示，短期内要打破区间震荡存在一定难度，因之前尝试突破以失败告终，且在今日早盘离岸CNH明显走弱的情况下，在岸CNY仍岿然不动。
继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。
中金公司最新利率策略周报称，今年人民币汇率难以贬值，人民币可能被动跟随美元走强，货币条件的改善在汇率层面无法实现，央行仍需要通过压低实际利率来改善货币条件。
中信证券研究员张文朗在研报称，如果希腊被迫选择退欧，资本可能大幅流出欧元区，涌向避风港美国，可能导致欧元兑美元贬值20%以上。美元大幅升值将增加对美国出口与制造业的压力，拖累其复苏，从而增加美国加息路径的不确定性，亦加剧国际金融市场波动。同时中国资本流出压力亦增大，将收紧国内货币条件。人民币有效汇率可能升值5%以上。
全球汇市方面，欧元周一脱离亚洲盘中低位，但日内跌幅仍较大，此前希腊未能与债权人达成协议，更加接近债务违约，若真如此可能迫使该国退出欧元区。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2087 6.2090 0.00%
中间价 6.1168 6.1137 -0.05%
成交额 143亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.57% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 45 6.2085 6.2130
2015年来即期升贬值幅度 -0.08%
1年期美元/人民币掉期升水 1385
今日 上日
1年期NDF 6.2440/6.249 6.2420
CNH即期 6.2079/6.21 6.2042
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 杨淑祯)
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