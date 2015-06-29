人民币微收升 中国降准降息及CNH弱势难撼客盘结汇

= - 路透上海/北京6月29日 - 人民币兑美元即期周一微收升，中间价则小贬至两周低点。交易员称，央行“双降”未令购汇发生明显变化，汇价跌破6.21元关口后客盘纷纷结汇，助推人民币扭转早盘跌势。尽管今日离岸CNH明显走弱，但境内CNY短期内仍无突破迹象。

他们并表示，早盘离岸CNH明显下跌，并再次低于在岸价格，这是对中国央行周末降息与定向降准、以及希腊退欧风险上升助推国际美元.DXY走强的正常反应，但对境内人民币影响非常有限。

“人民币稳定可能跟之前（美元）是在6.2的位置，现在6.21上来一百个点，之前观望的结汇的客户都选择纷纷开始结汇。”一中资大行交易员说。

另一中资行交易员表示，短期内要打破区间震荡存在一定难度，因之前尝试突破以失败告终，且在今日早盘离岸CNH明显走弱的情况下，在岸CNY仍岿然不动。

继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。

中金公司最新利率策略周报称，今年人民币汇率难以贬值，人民币可能被动跟随美元走强，货币条件的改善在汇率层面无法实现，央行仍需要通过压低实际利率来改善货币条件。

中信证券研究员张文朗在研报称，如果希腊被迫选择退欧，资本可能大幅流出欧元区，涌向避风港美国，可能导致欧元兑美元贬值20%以上。美元大幅升值将增加对美国出口与制造业的压力，拖累其复苏，从而增加美国加息路径的不确定性，亦加剧国际金融市场波动。同时中国资本流出压力亦增大，将收紧国内货币条件。人民币有效汇率可能升值5%以上。

全球汇市方面，欧元周一脱离亚洲盘中低位，但日内跌幅仍较大，此前希腊未能与债权人达成协议，更加接近债务违约，若真如此可能迫使该国退出欧元区。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2087 6.2090 0.00%

中间价 6.1168 6.1137 -0.05%

成交额 143亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.57% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 45 6.2085 6.2130

2015年来即期升贬值幅度 -0.08%

1年期美元/人民币掉期升水 1385

今日 上日

1年期NDF 6.2440/6.249 6.2420

CNH即期 6.2079/6.21 6.2042

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 杨淑祯)

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