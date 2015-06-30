中国一季度经常账户顺差756亿美元 国际储备资产减802亿美元

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透上海6月30日 - 中国国家外汇管理局周二称，2015年一季度经常账户顺差756亿美元，资本和金融账户逆差179亿美元。其中，资本账户顺差2亿美元，非储备性质的金融账户逆差983亿美元，国际储备资产减少802亿美元。
外管局按最新国际标准公布2015年一季度国际收支平衡表数据显示，一季度经常账户下，货物贸易顺差1,189亿美元，服务贸易逆差451亿美元，初次收入顺差17亿美元，二次收入基本均衡。
最新公布的数据和5月12日外管局公布的2015年一季度国际收支平衡表初步数据有所调整。
此前公布的初步数据显示，2015年一季度经常账户顺差789亿美元，资本和金融账户逆差789亿美元，其中，非储备性质的金融账户逆差1,594亿美元，资本账户顺差额和国际储备资产减少额则维持不变。
外管局此前公布的初步数据并显示，一季度经常账户下，货物贸易顺差1,177亿美元，服务贸易逆差411亿美元，二次收入顺差23亿美元。
外管局指出，从2015年起，国家外汇管理局按照国际货币基金组织最新国际标准《国际收支和国际投资头寸手册》（第六版）编制和发布国际收支平衡表。
与之前相比，主要变化：一是将储备资产纳入金融账户统计，并在金融账户下增设“非储备性质的金融账户”，与原金融项目包含的内容基本一致；二是项目归属变化，如将经常账户下的转手买卖从原服务贸易调整至货物贸易统计，将加工服务（包括来料加工和出料加工）从原货物贸易调整至服务贸易等；
三是项目名称和细项分类有所调整，如将经常项目、资本项目和金融项目等重新命名为经常账户、资本账户和金融账户，将收益和经常转移重新命名为初次收入和二次收入等；四是借方项目用负值表示。（完）
更多细节，请点选外管局网站 (here)
(发稿 张金栋；审校 林高丽)
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