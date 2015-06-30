一季度末对外金融净资产14,038亿美元 环比降21%--中国外管局

沪深证交所上周五两融余额连九日下跌，续创逾三个月新低
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透北京6月30日 - 中国国家外汇管理局周二称，今年一季度末，中国对外金融净资产14,038亿美元，较去年末环比下降21%。中国对外金融资产63808亿美元，对外负债49769亿美元。
外管局公布的中国国际投资头寸表数据并显示，在对外金融资产中，对外直接投资9,858亿美元，证券投资2,487亿美元，金融衍生工具175亿美元，其他投资13,439亿美元，储备资产37,848亿美元，分别占对外金融资产的15%、4%、0.3%、21%和59%，占比数据中大多亦较去年末小幅下降。
在对外负债中，外国来华直接投资27,515亿美元，证券投资9,679亿美元，金融衍生工具150亿美元，其他投资12,424亿美元，分别占对外负债的55%、19%、0.3%和25%；其中证券投资占比明显高于上一季度的11%。
中国国家外汇管理局此前公布，2014年末，中国对外金融净资产17,764亿美元，较修订后的2013年末减少11%，较上季末减少1.1%。
国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系。（完）
更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低。
路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司上周六公告称，控股子公司中远海运港口的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。