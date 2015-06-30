一季度末对外金融净资产14,038亿美元 环比降21%--中国外管局

路透北京6月30日 - 中国国家外汇管理局周二称，今年一季度末，中国对外金融净资产14,038亿美元，较去年末环比下降21%。中国对外金融资产63808亿美元，对外负债49769亿美元。

外管局公布的中国国际投资头寸表数据并显示，在对外金融资产中，对外直接投资9,858亿美元，证券投资2,487亿美元，金融衍生工具175亿美元，其他投资13,439亿美元，储备资产37,848亿美元，分别占对外金融资产的15%、4%、0.3%、21%和59%，占比数据中大多亦较去年末小幅下降。

在对外负债中，外国来华直接投资27,515亿美元，证券投资9,679亿美元，金融衍生工具150亿美元，其他投资12,424亿美元，分别占对外负债的55%、19%、0.3%和25%；其中证券投资占比明显高于上一季度的11%。

中国国家外汇管理局此前公布，2014年末，中国对外金融净资产17,764亿美元，较修订后的2013年末减少11%，较上季末减少1.1%。

国际投资头寸表是反映特定时点上一个国家或地区对世界其他国家或地区金融资产和负债存量的统计报表，它与反映交易流量的国际收支平衡表一起，构成该国家或地区完整的国际账户体系。（完）

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn)

(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)

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