人民币小幅收贬 受逢低购汇及隔夜美指上涨推动

路透北京7月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅收贬，中间价跌至逾三周低位。交易员称，今日市场购汇力量较强，此前季节性结汇导致人民币远离6.21的区间波动下限，激发美元多头逢低购汇；加之隔夜国际美元受到追捧，亦助推境内美元买兴。

他们并静待今日晚间公布的美国非农就业数据，预计其对美元指数.DXY影响较大，并将一定程度施压人民币汇率；而企业分红购汇需求犹存，市场在前期区间震荡范围内略微偏空，但料难以跌破6.21元区间下限，后市方向整体仍不明朗。

“最近还是购汇盘挺多的，购汇盘还是高于前两个月的，市场做多（美元）的意愿还是有的，可能一些公司下半年或上半年分红都需要购汇。”一股份行交易员说。

另一中资行交易员指出，即使美元指数对即将公布的非农就业数据反应明显，但传导至人民币的效果也甚微；今日人民币仅小幅波动几十个点子便是佐证。

全球汇市方面，瑞典克朗周四下跌1%，因该国央行之前意外将指标利率在负利率区间进一步下调，并称将向经济注入更多资金，称希腊相关风险是降息的原因之一。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2049 6.2011 -0.06%

中间价 6.1171 6.1149 -0.04%

成交额 106亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大 1.46% (上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 40 6.2026 6.2066

2015年来即期升贬值幅度 -0.01%

1年期美元/人民币掉期升水 1500

今日 上日

1年期NDF 6.2475/6.2515 6.2443

CNH即期 6.2035/6.2045 6.2044

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹; 审校 曾祥进/黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。