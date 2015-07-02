人民币小幅收贬 受逢低购汇及隔夜美指上涨推动

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅收贬，中间价跌至逾三周低位。交易员称，今日市场购汇力量较强，此前季节性结汇导致人民币远离6.21的区间波动下限，激发美元多头逢低购汇；加之隔夜国际美元受到追捧，亦助推境内美元买兴。
他们并静待今日晚间公布的美国非农就业数据，预计其对美元指数.DXY影响较大，并将一定程度施压人民币汇率；而企业分红购汇需求犹存，市场在前期区间震荡范围内略微偏空，但料难以跌破6.21元区间下限，后市方向整体仍不明朗。
“最近还是购汇盘挺多的，购汇盘还是高于前两个月的，市场做多（美元）的意愿还是有的，可能一些公司下半年或上半年分红都需要购汇。”一股份行交易员说。
另一中资行交易员指出，即使美元指数对即将公布的非农就业数据反应明显，但传导至人民币的效果也甚微；今日人民币仅小幅波动几十个点子便是佐证。
全球汇市方面，瑞典克朗周四下跌1%，因该国央行之前意外将指标利率在负利率区间进一步下调，并称将向经济注入更多资金，称希腊相关风险是降息的原因之一。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2049 6.2011 -0.06%
中间价 6.1171 6.1149 -0.04%
成交额 106亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大 1.46% (上限±2%) 日高 日低
波幅
日内波动幅度(pips) 40 6.2026 6.2066
2015年来即期升贬值幅度 -0.01%
1年期美元/人民币掉期升水 1500
今日 上日
1年期NDF 6.2475/6.2515 6.2443
CNH即期 6.2035/6.2045 6.2044
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 倪蔚丹; 审校 曾祥进/黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。