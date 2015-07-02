专家观点：中国外汇市场应丰富交易主体 CNY和CNH条件成熟时应并轨

路透上海7月2日 - 中国金融四十人论坛高级研究员管涛周四表示，发展人民币外汇市场仍需继续放松交易限制，引入不同交易主体，完善市场基础设施建设。而随着人民币持续“走出去”增加离岸CNH流动性，在岸人民币汇率（CNY）和离岸CNH价差逐步收敛，人民币市场成熟时两个价格应该并轨。

原中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周四在上海第二届外汇投资峰会上并指出，实需原则明显限制了外汇市场的发展，只有引入不同市场交易主体，同时允许适度投机，并加大市场双向开放，增加市场流动性，这样外汇市场快速发展。

“此前人民币外汇交易价的经常性跌停，其实也反映了外汇市场的深度和广度不够，流动性不足等问题。”管涛说。

由于中国外汇市场仍以银行间交易为主，风险偏好和交易策略趋于一致，容易造成一致方向。中国外汇市场非银行金融机构市场参与度很低，跟国际相比有很大的差距，市场发展滞后，不能跟上人民币发展的需要。

管涛指出，随着人民币汇率市场化改革深入，经济主体的市场意识和管理水平不断提高，更有效的摆布本外币资产负债和防范利率、汇率等风险，对外汇市场发展提出更高要求。

管涛引用数据称，目前人民币外汇交易仍以即期为主，衍生品交易相对即期交易比重长期较低，而即期和衍生品交易中，又以贸易项下的结售汇交易为主，即期交易的60-70%与贸易有关，衍生品交易的80-90%与贸易有关。

除了不断开放市场和放松管制，管涛还认为，应积极转变监管方式，并积极完善市场基础设施建设，统筹银行间市场竞价询价交易模式，建立分层包容性的交易平台，扩大银行间市场的清算业务，发展中国对手清算，完善交易报告速度等。

**CNY和CNH最终应该并轨**

随着两地人民币外汇市场的发展，CNY和离岸CNH价格趋同，这为价格并轨提供可能。

人民币跨境资本流动规模的不断扩大，人民币外汇交易进一步增加，这可能发生在在岸市场也有可能发生在离岸市场。管涛指出，外部人民币市场的深度发展，也是人民币汇率体制市场化重要部分。

他并认为，由于人民币汇率弹性逐步增加以及离岸CNH流动性上升，CNY和CNH价差趋于收敛且呈现双向震荡，显示人民币汇率趋于境内外接受和认可的均衡合理、自主出清的水平。

“将来就不应该有CNY和CNH的区别，这两个价格应该并轨，这样人民币外汇市场才真正达到成熟。没有看到US dollar在纽约一个价格在伦敦又是一个价格的。”管涛说。

管涛给出的统计显示，CNH和CNY日均差价在2011年为179个基点，12年为62个基点，13年为83个基点，14年为82个基点，15年前5个月为71个基点。

根据中国央行日前发布的人民币国家化报告，2014年中国境内人民币外汇市场（含银行间市场和银行代客市场）日均交易量550亿美元。另据不完全统计，2014年香港、新加坡、伦敦等主要离岸市场人民币外汇交易量日均超过2,300亿美元。（完）

(发稿 张金栋； 审校 黄凯)

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