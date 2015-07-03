人民币微幅收跌 市场关注离岸流动性趋紧

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海/北京7月3日 - 人民币兑美元即期周五逆中间价微幅收跌。在人民币近乎原地踏步的窄幅波动行情下，交易人士转而关注其他市场，离岸流动性趋紧或推升美元远期升水。
交易员表示，中国股市深度回调之际，沪股通额度快速上升，资金北上令离岸人民币流动性趋紧，可交割美元/人民币远期（DF）具备上涨动力。
一外资行交易员无奈表示，“今年感觉特别难做，往年6-7月都是波动较大的时段，现在也只能看看别的市场了”。
南洋商业银行交易经理周航分析指出，近期香港货币市场人民币流动性较为紧张，沪港通资金“南水北上”是原因之一，但这部分资金占香港人民币资金总量比例很小；其他地区人民币清算行逐渐分流香港市场，也是离岸人民币偏紧的原因。
“离岸流动性紧，但在岸市场（利率）不高，所以应该维持不了太久。另外就是DF有上涨的动力。”他表示。
今日沪股通净买入71.46亿元，130亿元额度限制使用率超过一半，并显着高于昨日28.09亿元的净买入。中信建投分析师安尉指出，很多优质成长股底部放量明显，这些股票的公开信息都比较透明，说明还是有资金入场。
不过亦有交易员对外资抄底A股持保留意见。另一外资行交易员指出，离岸人民币银行间拆借市场今日反应并不大；况且如果是外资抄底中国A股，沪股通额度用罄也不奇怪。
离岸人民币拆借利率定盘价今日全线上扬，其中隔夜品种涨至2月6日以来的近五个月高位，两周期、1月期、2月期品种均创逾两个月新高；其余品种变动并不明显。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五下跌，受不及预期的美国就业数据打击，而且在希腊周日就救助条款举行公投前，大部分投资者继续离场观望。美国劳工部周四公布，上月非农就业岗位增加22.3万，低于5月的25.4万增幅。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2057 6.2049 -0.01%
中间价 6.1160 6.1171 0.02%
成交额 95亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波 1.48% (上限±2%) 日高 日低
幅
日内波动幅度(pips) 30 6.2036 6.2066
2015年来即期升贬值幅度 -0.03%
1年期美元/人民币掉期升水 1480
今日 上日
1年期NDF 6.2465/6.2515 6.2495
CNH即期 6.2062/6.2068 6.2019
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 黄凯)
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