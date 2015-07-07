人民币略收低 离岸CNH跌幅扩大但暂与股市弱势关联不强

路透上海/北京7月7日 - 人民币兑美元即期周二逆中间价收创逾两月新低。市场人士认为，中港股市低迷暂未有传导至汇市的风险，境内即期逼近6.21元关键价位支撑明显，人民币贬值预期更多反应在长端掉期上。但离岸CNH受欧元急跌与资本外流疑虑拖累，一度跌至逾两月低位。

他们并指出，中国股市动荡引致的跨境资金流动对汇市影响较为有限，由于中国资本账户尚未完全对外开放，政府有能力管控住跨境资本流动。目前境内即期走势主要仍受客盘结售汇以及央行指引。

“（离岸CNH下跌）可能跟欧元有一定关系，欧元下午下来一百个点左右，加上掉期那边大家都在买（美元），资金有流出的迹象。但即期这边有大行在那边压着，所以境内没有跟境外走。”一中资行交易员表示。

他并指出，昨日恒生指数.HSI单日创出逾三年来最大跌幅，今日亦继续下挫，不排除外资撤离香港回流美国，从而令离岸人民币汇率承压。

另一外资行交易员指出，境内即期在6.21元支持较为坚固，考虑央行维稳态度坚决，突破区间震荡的机会渺茫。

目前人民币贬值预期有所上升。今日境内美元兑人民币一年期掉期点收报1,610个点子，为4月17日以来的近三个月收盘新高，隐含的人民币对美元贬值率为2.53%，人民币贬值预期创逾两个月来最高。较之6月12日阶段低点1,223，美元掉期升水累计涨幅高达31.6%。

华创证券全球宏观分析师徐阳认为，除非政府救市不成功，股灾导致资本外逃严重，人民币汇率将受到冲击；但目前股市大部分资金属于自有资金，暂时没有看到股市下跌传导至人民币汇率的风险。不过，中国致力于在“十二五”最后一年实现人民币资本项目可兑换，希望激励政府救股市，以免影响资本账户开放进程。

“高层必须要加码（救股市），尽快稳住市场，推进资本项目开放，实现人民币国际化。我们的时间不多了，任务艰巨！”他表示。

今日沪股通净卖出102.56亿元，而周一则出现133.85亿元的净卖出，创沪港通开通以来最大单日净卖出金额。

全球汇市方面，欧元兑美元及英镑周二下跌，因德国10年期公债收益率(殖利率)走低。欧洲央行维持向希腊银行提供的紧急流动性援助规模，但提高了希腊银行担保品减计水平，这加重了市场对希腊银行业将很快耗尽现金及希腊问题将蔓延至其他南欧国家的担忧。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2100 6.2092 -0.01%

中间价 6.1166 6.1172 0.01%

成交额 155亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.53% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 17 6.2084 6.2101

2015年来即期升贬值幅度 -0.10%

1年期美元/人民币掉期升水 1610

今日 上日

1年期NDF 6.2730/6.278 6.2505

CNH即期 6.2227/6.2238 6.2119

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹；审校 曾祥进/杨淑祯)

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