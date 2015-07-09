人民币随中间价微收升 中港股市反弹缓解恐慌情绪

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海/北京7月9日 - 人民币兑美元即期周四微收升，中间价则小升至一周高点。交易员称，中港股市强势反弹缓解离岸和在岸市场恐慌情绪，加之央行维稳态度坚定，为对冲人民币贬值风险的远期购汇有所减少，即期贬值压力得到缓释，美元/人民币掉期曲线亦随之下行。
他们并表示，隔夜国际美元.DXY下跌，亦助力离岸CNH震荡走升，与在岸价差明显收窄。在目前七十个点子左右的价差下，没有套利的必要。而随着恐慌情绪缓解，人民币贬值风险有所缓释，因远期购汇而施加给人民币即期的贬值压力下降。
“股票涨的很厉害，大家情绪稍微稳定一些。”一外资行交易主管表示，为对冲人民币贬值风险，市场会进行远期购汇操作，银行在做平盘时会拆成掉期与即期两笔操作，这导致前两日即期人民币承压与美元掉期升水劲扬。
他并指出，虽然离岸市场在人民币贬值预期下抛售人民币债券等资产，但境内市场暂时没有出现类似现象。昨日午后境内银行间债市现券收益率反弹主因基金或券商等机构流动性枯竭，为应付赎回压力而抛售现券，对汇市暂时没有什么影响。
关于后市，市场预期人民币或持稳在当前水平附近。下周将公布一系列经济数据，但从以往经验来看，越是经济不好的时候，央行越倾向于稳定币值。
“spot（人民币即期）这边波动更小了，两三个月都这样，只能平平盘，掉期倒是回落了，恐慌情绪好很多，但市场预期还不是很好，还是会有反复吧。”一中资行交易员表示。
中国股市沪综指.SSEC周四收升5.8%，创逾六年最大单日涨幅；香港股市恒生指数.HSI亦跳涨收高3.7%，终止连跌四日之势。
全球汇市方面，日圆周四回吐本周录得的部分涨幅，而澳元大涨，因近期大跌的中国股市显示出企稳迹象。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2088 6.2094 0.01%
中间价 6.1151 6.1175 0.04%
成交额 150亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.54% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 24 6.2068 6.2092
2015年来即期升贬值幅度 -0.08%
1年期美元/人民币掉期升水 1655
今日 上日
1年期NDF 6.2690/6.274 6.2755
CNH即期 6.2156/6.2172 6.2219
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋/倪蔚丹；审校 黄凯/杨淑祯)
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