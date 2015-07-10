人民币随中间价微收跌 中港股市续涨助汇价回归平稳

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月10日 - 人民币兑美元即期周五随中间价微收贬，波幅甚窄。交易员称，中港股市持续强势反弹令市场恐慌情绪进一步缓解，人民币在岸与离岸市场双双回归稳定，境内外长端美元掉期升水继续回落。但难言风险情绪已经彻底扭转，因目前购汇压力仍不小。
他们并表示，内外部因素均指向人民币贬值预期回落：随着中港股市接连反弹，系统性风险已经排除；而美联储表态需看到更多经济好转迹象才会加息，推动美元指数.DXY回落。虽然目前离岸人民币仍弱于在岸，两者价差已从此前最高约200个点子明显收窄至不足100个点子，汇价走势基本已稳住。
“(美元兑人民币)即期主要是上有央妈(央行)在管控，下面购汇也不断，基本上在一个区间内波动。”一中资行交易员表示。
他并指出，目前其所在银行结汇量比往常减少较多，因为受此前股市深度回调与希腊危机影响，有一些个人的购汇盘留着美元头寸以避险，但随着恐慌情绪排解，结售汇情况也已平稳下来。
交易员们认为，后市走势不太明朗，人民币仍承受不小压力，就算股市短线稳定下来，也很难判断人民币后市方向。不过鉴于目前央行仍会以稳当先，短期内汇价也难以突破区间震荡。如果三季度中国经济企稳，人民币或会迎来小涨的机会。
另一中资大行交易员亦表示，此前香港的对冲基金出于避险需求买入美元，但目前离岸人民币贬值预期比之前缓解很多，主要还是看中港股市表现，“现在国外都盯着股市。”
中国股市沪综指周五收升4.5%，延续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势。香港恒生指数.HSI涨幅达到2.08%.
全球汇市方面，欧元周五全线上涨，兑日圆上涨逾1%，因市场乐观地认为，希腊争取新资金并留在欧元区的努力取得一些进展。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2092 6.2088 -0.01%
中间价 6.1153 6.1151 0.00%
成交额 144亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.55% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 24 6.2077 6.2101
2015年来即期升贬值幅度 -0.08%
1年期美元/人民币掉期升水 1475
今日 上日
1年期NDF 6.2625/6.2675 6.2690
CNH即期< 6.2152/6.2161 6.2167
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯/张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。