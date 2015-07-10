人民币随中间价微收跌 中港股市续涨助汇价回归平稳

路透北京7月10日 - 人民币兑美元即期周五随中间价微收贬，波幅甚窄。交易员称，中港股市持续强势反弹令市场恐慌情绪进一步缓解，人民币在岸与离岸市场双双回归稳定，境内外长端美元掉期升水继续回落。但难言风险情绪已经彻底扭转，因目前购汇压力仍不小。

他们并表示，内外部因素均指向人民币贬值预期回落：随着中港股市接连反弹，系统性风险已经排除；而美联储表态需看到更多经济好转迹象才会加息，推动美元指数.DXY回落。虽然目前离岸人民币仍弱于在岸，两者价差已从此前最高约200个点子明显收窄至不足100个点子，汇价走势基本已稳住。

“(美元兑人民币)即期主要是上有央妈(央行)在管控，下面购汇也不断，基本上在一个区间内波动。”一中资行交易员表示。

他并指出，目前其所在银行结汇量比往常减少较多，因为受此前股市深度回调与希腊危机影响，有一些个人的购汇盘留着美元头寸以避险，但随着恐慌情绪排解，结售汇情况也已平稳下来。

交易员们认为，后市走势不太明朗，人民币仍承受不小压力，就算股市短线稳定下来，也很难判断人民币后市方向。不过鉴于目前央行仍会以稳当先，短期内汇价也难以突破区间震荡。如果三季度中国经济企稳，人民币或会迎来小涨的机会。

另一中资大行交易员亦表示，此前香港的对冲基金出于避险需求买入美元，但目前离岸人民币贬值预期比之前缓解很多，主要还是看中港股市表现，“现在国外都盯着股市。”

中国股市沪综指周五收升4.5%，延续报复性反弹，本周涨逾5%终结连三周跌势。香港恒生指数.HSI涨幅达到2.08%.

全球汇市方面，欧元周五全线上涨，兑日圆上涨逾1%，因市场乐观地认为，希腊争取新资金并留在欧元区的努力取得一些进展。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2092 6.2088 -0.01%

中间价 6.1153 6.1151 0.00%

成交额 144亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 1.55% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 24 6.2077 6.2101

2015年来即期升贬值幅度 -0.08%

1年期美元/人民币掉期升水 1475

今日 上日

1年期NDF 6.2625/6.2675 6.2690

CNH即期< 6.2152/6.2161 6.2167

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹；审校 黄凯/张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。