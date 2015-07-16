5月跨境人民币指数创14个月新高 跨境直投带动作用显著提升--中行

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月16日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)周四发布跨境人民币指数（CRI），今年5月中国银行CRI指数为272点，较上月上涨11个点，创14个月新高；5月人民币在对外直接投资中的使用规模环比增长近2倍，对外直接投资对人民币“走出去”的带动作用较上月有显著提升。
中国银行最新的CRI指数报告称，人民币跨境使用活跃度接近历史高点。2015年前5个月，人民币已成为中国跨境收支中的第二大货币，人民币跨境收支占跨境收支总量的27.7%，人民币跨境使用活跃度接近2014年一季度的历史高点。
报告并指出，金融投融资活动对人民币跨境净收支的影响扩大。5月资本账户人民币跨境收付总量的增幅较经常账户高出约4个百分点，对人民币跨境收支的影响进一步增加。
“跨境证券、衍生品投资及其他投资等与金融投融资活动相关的人民币净收支正负波动加大，从4月净输出人民币720亿元转为净回流人民币约340亿元，对人民币整体跨境收支状况的影响较为明显。”报告称。
中行报告并称，人民币巩固了其作为全球支付货币排名第五的位置，2015年5月占全球支付的2.18%。当月全球收付总量较上月下降3.1%，同期以人民币完成的收付量较4月增长1.99%，人民币收付量在全球收付总量中的占比创下新高。
今年4月中国银行CRI指数为261点，较3月上升13个点，创13个月新高。（完）
(发稿 张金栋; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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