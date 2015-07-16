人民币收至一周低点且成交放大 期权波动率上升

路透上海7月16日 - 人民币兑美元即期周四收盘随中间价微跌至一周低点，但波幅极为有限；受国际美元.DXY创一个半月新高打压，中间价小幅跌至一周低点；交易员表示，即期市场因大行维稳而陷入僵持，短期汇价仍难以突破，但稳定走势也刺激机构参与倒量热情，成交量创7月来次高水平。

他们并表示，美联储加息预期提振国际美元，这也小幅推动人民币贬值预期，美元/人民币期权隐含波动率略有上升，若贬值预期持续升温，大行维稳汇价压力亦将增大。

“基本放弃了在即期市场上挣扎，即使是看空人民币，你也没法做。掉期、期权等衍生品上体现的多一些（贬值预期），大家也只能在这上面做一做。”一中资行交易员称。

截止收盘美元/人民币一年期平价期权隐含波动率报价在2.625/2.2.875，较昨日略有上升。同时人民币即期成交量达202亿美元，较昨日127亿美元明显放大。

稍早前一中资大行交易员亦指出，即期市场目前仍比较均衡，6.21元附近一直有大行在卖美元，短期内仍看不到突破的迹象。

国际清算银行(BIS)最新公布，6月人民币实际与名义有效汇率指数均双双企稳反弹，结束两连跌。其中当月人民币实际有效汇率指数上涨0.81%至130.08，上月为环比下跌1.37%；人民币名义有效汇率指数上涨0.87%至125.96，上月环比为下跌0.86%。

全球汇市方面，希腊议会周三投票通过债权人要求的撙节措施，并未给欧元带来好运，因利差前景改善推动美元全线上涨。欧洲央行定于周四召开会议，料将采取一些提振希腊银行系统的小规模举措，但同时还会继续坚守欧元区整体超宽松货币政策。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2095 6.2092 0.00%

中间价 6.1173 6.1152 -0.03%

成交额 202亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 -1.52% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 10 6.2090 6.2100

2015年来即期升贬值幅度 -0.09%

1年期美元/人民币掉期升水 1515

今日 上日

1年期NDF 6.2640/6.269 6.2625

CNH即期 6.2137/6.2142 6.2152

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋; 审校 黄凯/毕晓雯)

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