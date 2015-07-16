人民币收至一周低点且成交放大 期权波动率上升

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月16日 - 人民币兑美元即期周四收盘随中间价微跌至一周低点，但波幅极为有限；受国际美元.DXY创一个半月新高打压，中间价小幅跌至一周低点；交易员表示，即期市场因大行维稳而陷入僵持，短期汇价仍难以突破，但稳定走势也刺激机构参与倒量热情，成交量创7月来次高水平。
他们并表示，美联储加息预期提振国际美元，这也小幅推动人民币贬值预期，美元/人民币期权隐含波动率略有上升，若贬值预期持续升温，大行维稳汇价压力亦将增大。
“基本放弃了在即期市场上挣扎，即使是看空人民币，你也没法做。掉期、期权等衍生品上体现的多一些（贬值预期），大家也只能在这上面做一做。”一中资行交易员称。
截止收盘美元/人民币一年期平价期权隐含波动率报价在2.625/2.2.875，较昨日略有上升。同时人民币即期成交量达202亿美元，较昨日127亿美元明显放大。
稍早前一中资大行交易员亦指出，即期市场目前仍比较均衡，6.21元附近一直有大行在卖美元，短期内仍看不到突破的迹象。
国际清算银行(BIS)最新公布，6月人民币实际与名义有效汇率指数均双双企稳反弹，结束两连跌。其中当月人民币实际有效汇率指数上涨0.81%至130.08，上月为环比下跌1.37%；人民币名义有效汇率指数上涨0.87%至125.96，上月环比为下跌0.86%。
全球汇市方面，希腊议会周三投票通过债权人要求的撙节措施，并未给欧元带来好运，因利差前景改善推动美元全线上涨。欧洲央行定于周四召开会议，料将采取一些提振希腊银行系统的小规模举措，但同时还会继续坚守欧元区整体超宽松货币政策。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2095 6.2092 0.00%
中间价 6.1173 6.1152 -0.03%
成交额 202亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波幅 -1.52% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 10 6.2090 6.2100
2015年来即期升贬值幅度 -0.09%
1年期美元/人民币掉期升水 1515
今日 上日
1年期NDF 6.2640/6.269 6.2625
CNH即期 6.2137/6.2142 6.2152
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋; 审校 黄凯/毕晓雯)
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