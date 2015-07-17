人民币收平无视美元强势 大行保6.21元支撑力求冲淡贬值预期

路透上海7月17日 - 人民币兑美元即期周五收盘持平，本周波动大幅收窄，国际美元.DXY创近三个月新高打压中间价至六周低点。交易员表示，美元指数重返升势或添加人民币贬值压力，但大行力保6.21元支撑，极力冲淡贬值预期，汇价或延续窄幅整理直至经济企稳或贬值预期淡化。

他们并表示，由于美联储加息预期日盛，中间价基本能反映美元走向。虽见掉期等衍生品市场呈现一定贬值预期，但若即期坚持不动，掉期对贬值预期的反应会在一段时间后逐步恢复平静，本周以来长端掉期小幅下跌且波动已明显缓和。僵持走势下，机构倒量热情不减，成交量继续放大。

“spot这真没什么好看的，当然如果这种行情持续下去，掉期升水未必就高到哪去，因为如果即期一年不动，你加这么多点子，是亏的。”一外资行交易员表示。

另一中资行交易员亦指出，日内即期虽然波动区间狭窄，但成交活跃，除了参与倒量外，仍有机构大手笔购汇，试探大行维稳态度，“估计（6.21被跌破）比较难，大行手上有的是子弹。”

一年期掉期美元升水收报1,540点子，较昨日涨1.65%。人民币即期成交量达196亿美元，较昨日202亿美元略有减少，但仍处于较高水平。

全球汇市方面，美元指数周五自两个月高位回落，但本周仍有望录得强劲升幅，因市场焦点重回美国最终将升息一事上。美元指数一周来上涨约1.5%。美联储主席叶伦本周重申美国利率今年稍晚可能调升。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2095 6.2095 0.00%

中间价 6.1192 6.1173 -0.03%

成交额 197亿美元

日内美元/人民币相对中间价最大波幅 -1.48% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 7 6.2091 6.2098

2015年来即期升贬值幅度 -0.09%

1年期美元/人民币掉期升水 1540

今日 上日

1年期NDF 6.2615/6.2665 6.264

CNH即期 6.2132/6.2141 6.213

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋; 审校 林高丽/曾祥进)

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