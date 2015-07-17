人民币收平无视美元强势 大行保6.21元支撑力求冲淡贬值预期

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海7月17日 - 人民币兑美元即期周五收盘持平，本周波动大幅收窄，国际美元.DXY创近三个月新高打压中间价至六周低点。交易员表示，美元指数重返升势或添加人民币贬值压力，但大行力保6.21元支撑，极力冲淡贬值预期，汇价或延续窄幅整理直至经济企稳或贬值预期淡化。
他们并表示，由于美联储加息预期日盛，中间价基本能反映美元走向。虽见掉期等衍生品市场呈现一定贬值预期，但若即期坚持不动，掉期对贬值预期的反应会在一段时间后逐步恢复平静，本周以来长端掉期小幅下跌且波动已明显缓和。僵持走势下，机构倒量热情不减，成交量继续放大。
“spot这真没什么好看的，当然如果这种行情持续下去，掉期升水未必就高到哪去，因为如果即期一年不动，你加这么多点子，是亏的。”一外资行交易员表示。
另一中资行交易员亦指出，日内即期虽然波动区间狭窄，但成交活跃，除了参与倒量外，仍有机构大手笔购汇，试探大行维稳态度，“估计（6.21被跌破）比较难，大行手上有的是子弹。”
一年期掉期美元升水收报1,540点子，较昨日涨1.65%。人民币即期成交量达196亿美元，较昨日202亿美元略有减少，但仍处于较高水平。
全球汇市方面，美元指数周五自两个月高位回落，但本周仍有望录得强劲升幅，因市场焦点重回美国最终将升息一事上。美元指数一周来上涨约1.5%。美联储主席叶伦本周重申美国利率今年稍晚可能调升。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2095 6.2095 0.00%
中间价 6.1192 6.1173 -0.03%
成交额 197亿美元
日内美元/人民币相对中间价最大波幅 -1.48% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 7 6.2091 6.2098
2015年来即期升贬值幅度 -0.09%
1年期美元/人民币掉期升水 1540
今日 上日
1年期NDF 6.2615/6.2665 6.264
CNH即期 6.2132/6.2141 6.213
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋; 审校 林高丽/曾祥进)
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