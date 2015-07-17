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中国财经 | 2015年 7月 17日 星期五 18:30 BJT

中国3月末全口径外债余额16,732亿美元 短期外债占70.5%

路透北京7月17日 - 中国外管局周五公布数据显示，3月末全口径外债余额16,732亿美元，其中短期外债余额11,790亿美元，占70.5%。

外管局网站公布的新闻稿并称，短期外债余额中，与贸易有关的信贷占50.5%。中长期外债余额4,942亿美元，占外债余额29.5%。

从债务工具看，贷款余额5,499亿美元，占33%；贸易信贷与预付款余额3,123亿美元，占19%。

从币种结构看，本币外债余额为8047亿美元，占48.1%；外币外债余额（含SDR分配）为8685亿美元，占51.9%。在外币登记外债余额中，美元债务占80%，日元债务占4%，欧元债务占6%。（完）

浏览详情请点选 www.safe.gov.cn/

(发稿 李铮； 审校 黄凯)

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