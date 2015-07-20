人民币收创近两周新低 大行结汇抵消强势美元下贬值预期

路透上海/北京7月20日 - 人民币兑美元即期周一收创近两周新低，中间价则因国际美元.DXY创三个月新高而刷新六周低点。交易员称，大行在6.21元附近持续结汇力撑，即期与衍生品市场均表现稳定，境内长端美元掉期升水上行仅是对中美利差的反映，而非人民币贬值预期的释放。

他们并表示，虽然国际美元因美联储加息预期再度走强，但人民币汇率并未对强势美元做出反应，大行态度仍起决定性作用。即期与中间价虽创近期低点，但相比上周五仅微跌不足十个点子。目前未见打破汇市僵持走势因素，预计在8月前即期市场或延续当前窄幅走势。

“大行一直在，6.21是不太可能被跌破了，这个市场已经‘死’了，我们只是平平盘，不自己trade（交易）了，没法做。”一中资行交易员表示。

另一外资行交易员亦指出，今日成交量高达近200亿美元，表明央行可能通过大行进行干预。在中国股市暴跌暂告一段落、以及中国积极争取加入SDR(特别提款权)之际，美联储加息预期升温并不会掀起汇市波澜，除非美联储立即启动加息进程。

“因为大家产生了预期，中国是不会有什么crisis（危机），一切还在掌控范围之内。有这么多的em currency（新兴市场货币） 可以short，就不要搞人民币了。”他说。

国际货币基金组织(IMF)驻华首席代表Alfred Schipke周六在2015国际货币论坛上表示，IMF应该会在7月29日再举办一次会议，重新审查和检查SDR的一篮子货币。

全球汇市方面，新西兰元是周一主要外汇市场波动最大货币，在该国总理表达对本国货币近期跌幅的担忧后，新西兰元上涨。市场对于今年美国升息的预期更加巩固，带动美元指数.DXY涨至三个月高位。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2097 6.2095 0.00%

中间价 6.1197 6.1192 -0.01%

成交额 198.29亿美元

日内美元兑人民币相对于中间 1.47%(上 日高 日低

价最大波幅 限±2%)

日内波动幅度(pips) 10 6.209 6.21

今年以来升贬幅度 -0.09%

2005年汇改以来升贬幅度 33.28%

1年期美元/人民币掉期升水 1,560

离岸人民币市场:

工具 今日 上日

CNH即期 6.2135 6.2123

一年期NDF 6.26 6.2608

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 林高丽/曾祥进)

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