人民币收创近两周新低 大行结汇抵消强势美元下贬值预期

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海/北京7月20日 - 人民币兑美元即期周一收创近两周新低，中间价则因国际美元.DXY创三个月新高而刷新六周低点。交易员称，大行在6.21元附近持续结汇力撑，即期与衍生品市场均表现稳定，境内长端美元掉期升水上行仅是对中美利差的反映，而非人民币贬值预期的释放。
他们并表示，虽然国际美元因美联储加息预期再度走强，但人民币汇率并未对强势美元做出反应，大行态度仍起决定性作用。即期与中间价虽创近期低点，但相比上周五仅微跌不足十个点子。目前未见打破汇市僵持走势因素，预计在8月前即期市场或延续当前窄幅走势。
“大行一直在，6.21是不太可能被跌破了，这个市场已经‘死’了，我们只是平平盘，不自己trade（交易）了，没法做。”一中资行交易员表示。
另一外资行交易员亦指出，今日成交量高达近200亿美元，表明央行可能通过大行进行干预。在中国股市暴跌暂告一段落、以及中国积极争取加入SDR(特别提款权)之际，美联储加息预期升温并不会掀起汇市波澜，除非美联储立即启动加息进程。
“因为大家产生了预期，中国是不会有什么crisis（危机），一切还在掌控范围之内。有这么多的em currency（新兴市场货币） 可以short，就不要搞人民币了。”他说。
国际货币基金组织(IMF)驻华首席代表Alfred Schipke周六在2015国际货币论坛上表示，IMF应该会在7月29日再举办一次会议，重新审查和检查SDR的一篮子货币。
全球汇市方面，新西兰元是周一主要外汇市场波动最大货币，在该国总理表达对本国货币近期跌幅的担忧后，新西兰元上涨。市场对于今年美国升息的预期更加巩固，带动美元指数.DXY涨至三个月高位。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2097 6.2095 0.00%
中间价 6.1197 6.1192 -0.01%
成交额 198.29亿美元
日内美元兑人民币相对于中间 1.47%(上 日高 日低
价最大波幅 限±2%)
日内波动幅度(pips) 10 6.209 6.21
今年以来升贬幅度 -0.09%
2005年汇改以来升贬幅度 33.28%
1年期美元/人民币掉期升水 1,560
离岸人民币市场:
工具 今日 上日
CNH即期 6.2135 6.2123
一年期NDF 6.26 6.2608
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 林高丽/曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。