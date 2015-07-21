人民币微收升 美指重获升势难令汇率短期明显贬值

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海/北京7月21日 - 人民币兑美元即期周二微收升，中间价则四连跌刷新六周低点。交易员称，近期美元指数重获升势且有望再创多年新高，一定程度上施压人民币，但也不应小瞧管理层维稳决心，预计人民币纳入SDR(IMF特别提款权)讨论结束前难现明显贬值。
他们并表示，虽然汇率波动较小，但成交依然活跃，除了客盘交投需求以外，可能还有部分机构倒量和投机盘购汇存在。而随着中国股市逐步企稳，恐慌情绪对衍生品市场影响基本消退。
“即期还是那样，没什么好说的。美元指数看样子是要创新高了，央行维稳的压力会增大一些，但只要熬到SDR这个事情完成，也差不多了。”一外资行交易员表示。
另一外资行交易员指出，此前中国A股短短半月便蒸发约三分之一市值，人民币即期在短期最困难的时候都能抗跌守稳；在中国股市企稳之际，人民币大贬的概率甚微。加之中国正积极争取人民币纳入SDR，亦是汇率稳定的背景之一，近日外汇储备信息披露升级到数据公布特殊标准（SDDS），可能是中国为推动人民币加入SDR而提升信息透明度。
“因为人民币可能要进入SDR，他们（监管层）希望一切保持稳定；而且最近央行也公布了黄金储备，所以一切都向透明化这样去走。”
全球汇市方面，美元周二在经过一周的上涨后继续累积上行动能，因有关美联储升息的预期升温，推动美元兑日圆触及五周高点，美元指数亦创下三个月高位。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2096 6.2097 0.00% 中间价 6.1199 6.1197 0.00% 成交额 181.23亿美元 日内美元兑人民币相对于中间价最 1.47%(上限±2%) 日高 日低 大波幅 日内波动幅度(pips) 10 6.2092 6.2102 今年以来升贬幅度 -0.09% 2005年汇改以来升贬幅度 33.29% 1年期美元/人民币掉期升水 1,550
离岸人民币市场
工具 今日 上日 CNH即期 6.2103 6.2132 一年期NDF 6.2595 6.26
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 曾祥进/张喜良)
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