人民币微收升 美指重获升势难令汇率短期明显贬值

路透上海/北京7月21日 - 人民币兑美元即期周二微收升，中间价则四连跌刷新六周低点。交易员称，近期美元指数重获升势且有望再创多年新高，一定程度上施压人民币，但也不应小瞧管理层维稳决心，预计人民币纳入SDR(IMF特别提款权)讨论结束前难现明显贬值。

他们并表示，虽然汇率波动较小，但成交依然活跃，除了客盘交投需求以外，可能还有部分机构倒量和投机盘购汇存在。而随着中国股市逐步企稳，恐慌情绪对衍生品市场影响基本消退。

“即期还是那样，没什么好说的。美元指数看样子是要创新高了，央行维稳的压力会增大一些，但只要熬到SDR这个事情完成，也差不多了。”一外资行交易员表示。

另一外资行交易员指出，此前中国A股短短半月便蒸发约三分之一市值，人民币即期在短期最困难的时候都能抗跌守稳；在中国股市企稳之际，人民币大贬的概率甚微。加之中国正积极争取人民币纳入SDR，亦是汇率稳定的背景之一，近日外汇储备信息披露升级到数据公布特殊标准（SDDS），可能是中国为推动人民币加入SDR而提升信息透明度。

“因为人民币可能要进入SDR，他们（监管层）希望一切保持稳定；而且最近央行也公布了黄金储备，所以一切都向透明化这样去走。”

全球汇市方面，美元周二在经过一周的上涨后继续累积上行动能，因有关美联储升息的预期升温，推动美元兑日圆触及五周高点，美元指数亦创下三个月高位。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2096 6.2097 0.00% 中间价 6.1199 6.1197 0.00% 成交额 181.23亿美元 日内美元兑人民币相对于中间价最 1.47%(上限±2%) 日高 日低 大波幅 日内波动幅度(pips) 10 6.2092 6.2102 今年以来升贬幅度 -0.09% 2005年汇改以来升贬幅度 33.29% 1年期美元/人民币掉期升水 1,550

离岸人民币市场

工具 今日 上日 CNH即期 6.2103 6.2132 一年期NDF 6.2595 6.26

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 曾祥进/张喜良)

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