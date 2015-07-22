独家：IMF评估后认为人民币今年可能加入SDR 但仍不确定--消息

路透香港7月22日 - 国际货币基金组织(IMF)团队上月曾在中国对人民币是否应纳入一篮子货币进行过技术评估，两位了解情况的消息人士周三透露，IMF评估后认为人民币有可能今年加入SDR(特别提款权)，但仍不确定。

该团队在评估后提出的主要顾虑包括市场准入，以及资本项目仍不开放的前提下，投资人的进、出是否都能不受影响。他们同时还要求增加市场的透明度。

“IMF没有对人民币汇率提出问题，特别是汇率形成机制、中间价制度，他们都没有提出问题。”一位消息人士称。

IMF在回应路透的查询时表示，每五年检视一次的特别提款权以及相关技术评估均正在进行中，做为上述工作的一部分，IMF工作组上月已访问过中国并讨论过技术问题。

路透目前尚未获得中国央行的即时回应。

IMF一位官员6月中曾透露，一个IMF团队正在访问中国，这是该组织评估是否应将人民币纳入一篮子货币工作的一部分。

IMF总裁拉加德此前曾表示，人民币纳入特别提款权只是迟早的问题；不过美国官方表示，人民币尚未准备好加入SDR。

中国政府严格管控人民币的波动，并大力进行资本管控，但作为长期策略目标的一部分，中国正努力在贸易和投资中增加使用人民币，以减少对美元的依赖。(完)

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