独家：人民币冲刺SDR IMF评估后认为可能加入但仍不确定（更新版）

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路透香港7月22日 - 中国央行正努力为推动人民币加入SDR(特别提款权)开展一系列的改革措施。近期不仅放宽境外央行及金融机构投资债市的范围，更调整了中国金融数据统计报表的细节以增加透明度。而所有这些举动，都可视为积极回应IMF上月在中国进行的相关技术评估。

国际货币基金组织(IMF)团队上月曾在中国对人民币是否应纳入一篮子货币进行过技术评估，两位了解情况的消息人士周三透露，IMF评估后认为人民币有可能今年加入SDR，但仍不确定。

该团队在评估后提出的主要顾虑包括市场准入，以及资本项目仍不开放的前提下，投资人的进、出是否都能不受影响；他们同时还要求增加市场的透明度。

“IMF没有对人民币汇率提出问题，特别是汇率形成机制、中间价制度，他们都没有提出问题。”一位消息人士称。

IMF在回应路透的查询时表示，每五年检视一次的特别提款权以及相关技术评估均正在进行中，作为上述工作的一部分，IMF工作组上月已访问过中国并讨论过技术问题。

路透目前尚未获得中国央行的即时回应。

IMF一位官员6月中曾透露，一个IMF团队正在访问中国，这是该组织评估是否应将人民币纳入一篮子货币工作的一部分。

IMF总裁拉加德此前曾表示，人民币纳入特别提款权只是迟早的问题；不过美国官方表示，人民币尚未准备好加入SDR。

SDR亦称“纸黄金”，是IMF分配给会员国的一种使用资金的权利。会员国在发生国际收支逆差时，可用它向IMF指定的其他会员国换取外汇，以偿付国际收支逆差或偿还IMF的贷款，还可与黄金、自由兑换货币一样充当国际储备。

据环球银行间金融通信协会统计，去年底人民币已成为全球第二大贸易融资货币和第五大支付货币。而前四大支付结算货币欧元、日元、英镑和美元正是SDR篮子货币。今年底IMF会议将讨论是否将人民币纳入SDR，成为IMF认可的全球储备货币。

**人民币冲刺SDR进行式**

中国央行为人民币加入SDR的准备工作正在加速开展。此前刚宣布，只要境外央行或货币当局、国际金融组织、主权财富基金完成备案，便可在银行间市场开展债券现券、债券回购、债券借贷、债券远期，以及利率互换、远期利率协议等交易。此举可谓在市场准入上迈出很大一步。

民生证券固收团队认为，放开境外投资者投资银行间债券市场，有利于推动人民币从结算货币到投资货币再到储备货币的转变。

紧随其后，央行上周五首次调整了外债统计口径，按SDDS（国际货币基金组织的数据公布特殊标准）新纳入人民币对外负债，统计口径扩大。

在此次公布的外债余额中，首次纳入统计范围的人民币外债余额为49,424亿元（等值8,047亿美元），占全口径外债余额的48.1%。若按调整前口径（外币外债）计算，中国外债余额较2014年末减少3%。

央行表示，为全面采纳SDDS，从2015年起，国家外汇管理局按季对外公布中国全口径外债数据，以便于社会各界更全面了解中国详细的外债情况。

另外，央行还在时隔六年后再度公布黄金储备数据。央行称，公布黄金储备等数据正是为了符合国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS），进一步提高中国涉外数据质量和透明度。

截止今年6月底，中国黄金储备增至5,332万盎司（折合1,658吨），较2009年4月底增加604吨。央行同时表示，未来需继续统筹考虑中国民间投资需求与国际储备资产配置需要，灵活操作。

中国政府严格管控人民币的波动，并大力进行资本管控，但作为长期策略目标的一部分，中国正努力在贸易和投资中增加使用人民币，以减少对美元的依赖。(完)

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