人民币收盘持平 客盘持汇兴趣日增但难令汇价大贬

路透上海/北京7月23日 - 人民币兑美元即期周四收盘持平，中间价小幅下跌因国际美元.DXY略微反弹。交易员表示，新公布的上半年银行结售汇数据总体逆差，带动离岸CNH盘中创逾一周低位，但境内即期仍稳如磐石，虽然客盘购汇需求不少，但大行结汇力撑下短期料延续僵持走势。

他们并称，因美元指数探底反弹，离岸CNH与在岸价差走阔至约50个点子，令跨境购汇有所增加，但进行套利交易仍较难；随着藏汇于民日渐普及，客盘持有外汇兴趣日增，若美元指数继续延续偏强走势，购汇需求或进一步被激发。

“所有人都在买（美元），又只有一个liquidity provider（流动性供给者），那就只有一个价格了。”一外资行交易员如此解释不动的汇价。

交易员并称，汇价波动率甚微下银行自营盘几乎都不怎么操作。汇率拉出一条水平线的原因，一方面是市场对人民币升值不太乐意，毕竟在美联储加息预期下美元仍有升值动能；另一方面汇价逼近关键关口又屡逢大行结汇支撑，难以大贬，目前对贬值预期反映比较明显的可交割美元/人民币远期短端品种都未有异动。总体看，人民币保持稳定的概率较高。

“零零碎碎的购汇不少，但妈妈（央行）还是在给头寸的，下不去，即期这边还是非常稳定。”另一中资行交易员表示。

中国国家外汇管理局周四称，2015年以来跨境资金流动呈现双向波动，但近期外汇供求趋向基本平衡，二季度资金流出压力是减缓的。美联储政策正常化可能加剧中国资金流出，中国有信心和能力应对外部冲击。

全球汇市方面，欧元周四跳涨至1.10美元上方，为一周来首次，本周欧元基调更趋稳定，且市场对美元涨势产生疑问，促使一些市场人士放弃对短线进一步获利的押注。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2095 6.2095 0.00%

中间价 6.1172 6.1168 -0.01%

成交额 213.23亿美元

日内美元兑人民币相对于中间价最大 1.51%(上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 9 6.2091 6.21

今年以来升贬幅度 -0.09%

2005年汇改以来升贬幅度 33.29%

1年期美元/人民币掉期升水 1,470

离岸人民币市场工具

今日 上日

CNH即期 6.2134 6.2111

一年期NDF 6.2505 6.2495

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 毕晓雯/曾祥进)

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