人民币收盘持平 客盘持汇兴趣日增但难令汇价大贬

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海/北京7月23日 - 人民币兑美元即期周四收盘持平，中间价小幅下跌因国际美元.DXY略微反弹。交易员表示，新公布的上半年银行结售汇数据总体逆差，带动离岸CNH盘中创逾一周低位，但境内即期仍稳如磐石，虽然客盘购汇需求不少，但大行结汇力撑下短期料延续僵持走势。
他们并称，因美元指数探底反弹，离岸CNH与在岸价差走阔至约50个点子，令跨境购汇有所增加，但进行套利交易仍较难；随着藏汇于民日渐普及，客盘持有外汇兴趣日增，若美元指数继续延续偏强走势，购汇需求或进一步被激发。
“所有人都在买（美元），又只有一个liquidity provider（流动性供给者），那就只有一个价格了。”一外资行交易员如此解释不动的汇价。
交易员并称，汇价波动率甚微下银行自营盘几乎都不怎么操作。汇率拉出一条水平线的原因，一方面是市场对人民币升值不太乐意，毕竟在美联储加息预期下美元仍有升值动能；另一方面汇价逼近关键关口又屡逢大行结汇支撑，难以大贬，目前对贬值预期反映比较明显的可交割美元/人民币远期短端品种都未有异动。总体看，人民币保持稳定的概率较高。
“零零碎碎的购汇不少，但妈妈（央行）还是在给头寸的，下不去，即期这边还是非常稳定。”另一中资行交易员表示。
中国国家外汇管理局周四称，2015年以来跨境资金流动呈现双向波动，但近期外汇供求趋向基本平衡，二季度资金流出压力是减缓的。美联储政策正常化可能加剧中国资金流出，中国有信心和能力应对外部冲击。
全球汇市方面，欧元周四跳涨至1.10美元上方，为一周来首次，本周欧元基调更趋稳定，且市场对美元涨势产生疑问，促使一些市场人士放弃对短线进一步获利的押注。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2095 6.2095 0.00%
中间价 6.1172 6.1168 -0.01%
成交额 213.23亿美元
日内美元兑人民币相对于中间价最大 1.51%(上限±2%) 日高 日低
波幅
日内波动幅度(pips) 9 6.2091 6.21
今年以来升贬幅度 -0.09%
2005年汇改以来升贬幅度 33.29%
1年期美元/人民币掉期升水 1,470
离岸人民币市场工具
今日 上日
CNH即期 6.2134 6.2111
一年期NDF 6.2505 6.2495
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 毕晓雯/曾祥进)
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