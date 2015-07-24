人民币收盘持平 扩大双向浮动预期致离岸CNH大跌

路透上海/北京7月24日 - 人民币兑美元即期周五收盘续持平，中间价小幅升值但空间亦有限。交易员表示，即期市场依旧僵持，国务院最新发文指出扩大人民币汇率双向浮动，离岸CNH快速走低并触及逾两周低点，两地汇差迅速扩至逾百点，凸显离岸市场看空人民币的情绪。

他们并称，市场对扩大波幅有一定预期，但人民币贬值预期较强背景下，短期推出条件并不成熟；若未来某个时段贬值预期淡化，不排除央行会祭出汇市改革大招。由于离岸CNH下跌激发在岸购汇需求，加之客盘套利交易，共同驱动成交量放大至今年3月20日以来的新高。

“CNH已经飞了，从这看人民币还是有一定贬值预期，但即期还是不动，就看央行能扛多久了，最近股市也比较好，大家信心稍微稳了些。”一中资行交易员表示。

交易员们并指出，由于在岸即期不动，套利机制会限制离岸CNH的贬值空间。目前人民币贬值预期主要反映在衍生品上，美元/离岸人民币掉期今日出现异动，可交割美元/人民币远期上涨并带动境内掉期曲线上移。在人民币贬值预期犹存的情况下，短期内扩大双向浮动的概率较低，因这可能令人民币大贬。

“最近扩大（双向浮动）的话并不是一个好时机，除非央妈（央行）继续死守6.21的位置。”另一外资行交易员说。

中国国务院办公厅发布关于促进进出口稳定增长的若干意见，明确指出完善人民币汇率市场化形成机制，扩大人民币汇率双向浮动区间，坚决清理和规范进出口环节收费。

中国财新传媒周五公布“财新中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”数据继续疲软，这或表明中国经济仍面临较大下行压力。7月PMI初值数据降至48.2，为2014年5月以来最低位，且连续五个月处于荣枯线下方。上月终值为49.4。中国财新传媒6月底宣布获得Markit公司编制的PMI在中国的冠名权。

全球汇市方面，澳元周五跌至六年低点，其他和全球大宗商品价格密切相关的货币也承压，因中国制造业采购经理人指数创一年多以来最低水平。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2095 6.2095 0.00% 中间价 6.1169 6.1172 0.00% 成交额 300.79亿美元 日内美元兑人民币相对于中间价最大 1.51%(上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 9 6.2092 6.2101 今年以来升贬幅度 -0.09% 2005年汇改以来升贬幅度 33.29% 1年期美元/人民币掉期升水 1,535

离岸人民币市场

工具 今日 上日 CNH即期 6.2228 6.2128 一年期NDF 6.272 6.2505

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 曾祥进)

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