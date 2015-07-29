人民币收创两周新高 购汇减少与投机性美元空头驱动

路透北京7月29日 - 人民币兑美元即期周三微升收创两周新高，中间价小亦涨至逾两周新高。交易员称，客盘购汇较前两日减弱，加之跨周末因素下今日做多人民币可享有三天利息收益，令投机性美元空头有所增加。

而针对离岸CNH连三日小升走势，交易员认为没有特别的走强原因，股市对汇市的影响已经淡化，可能是套利交易“在岸购汇离岸结汇”所致。本周稍早时候，在离岸汇差曾扩至逾百点。

“今天如果在90（6.2090）上面空的（美元），然后（第二天）在90位置买回来也是赚钱的。（人民币）三天的利息大概十个点。”一股份行交易员说。

他并表示，短期人民币还是很难摆脱窄幅横盘态势。目前市场走势呈现出较为明显的政策意图，在特别提款权（SDR）定值讨论结束之前，人民币即期汇率仍可能复制此前一条水平线的走势。

而随着中国股市.SSEC自周初重挫后企稳反弹，人民币贬值预期亦有所消散，带动今日客盘购汇趋弱，整体交易量亦较前两日明显下降。不过交易员指出，临近月末，油盘购汇等亦有望增多，但在目前这种几无波澜的走势下，基本面与技术面分析均已不重要了，关键还是看政策面。

“市场不动都快憋死了，谁还会交易呢，天气太热的缘故吧。这几个月的行情太奇葩了。”另一股份行交易员如此解释今日交易量骤降。

全球汇市方面，与大宗商品相关的主要货币周三处于守势，因油价小跌，与此同时交易员在等待着美国联邦储备委员会(美联储/FED)今日稍晚即将公布的会议结果。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2091 6.2094 0.00%

中间价 6.115 6.1154 0.01%

成交额 137.72亿美元

日内美元兑人民币相对于中间价最大 1.54%(上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 11 6.2085 6.2096

今年以来升贬幅度 -0.08%

2005年汇改以来升贬幅度 33.30%

1年期美元/人民币掉期升水 1,540

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.2164 6.2162

一年期NDF 6.27 6.272

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

发稿 倪蔚丹; 审校 林高丽/曾祥进)

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