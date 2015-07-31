人民币微收跌窄幅波动依旧 套利夹杂倒量致成交放大

路透上海/北京7月31日 - 人民币兑美元即期周五随中间价微收贬至近两周低位，波动依旧非常狭窄。交易员称，购汇需求上升叠加倒量刷排名因素，令今日成交量明显放大；但因大行结汇维稳，人民币贬值预期多体现于衍生品和离岸市场。

他们指出，月末购汇需求略增，加之离岸CNH与在岸价差走阔至逾百点，亦吸引套利盘在境内购汇。另外6-8月本来就是购汇旺季，央行维稳压力不小但意志坚定，估计在人民币扩大区间波动落地前，在岸人民币仍将维持直线运行。

“即期还那样，你看走势就是一条直线，前两天还稍微动了一下，可能大家也在等上周的扩波幅传闻什么时候落地吧，短期看不到方向。”一中资行交易员表示。

本周人民币仅微跌2个点子，月累计跌幅0.04%。今日境内美元/人民币掉期曲线陡峭化，交易员认为，长端掉期仍呈现人民币一定贬值预期，若从资金面看，长端掉期不应处于较高水平。

另有交易员指出，一些中资行迫于成交量的压力会产生一定的交易，但自发性的银行自营盘其实不是特别多。也有交易商表示倒量会影响交易对手集中度，不是提高排名的好方法，其更偏向于积极报价以提高交易量。

“先做（交易量）排名吧，等到有波动了，再好好大干几笔，赚点收益。”另一中资行交易员说。

今日人民币即期成交量放大至248亿美元，明显大于昨日的174亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五在一周高位附近持稳，本月有望上涨近2%，因最新的美国国内生产总值(GDP)数据支持了美国联邦储备委员会(美联储)今年升息的看法。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2097 6.2096 0.00%

中间价 6.1172 6.1165 -0.01%

成交额 247.64亿美元

日内美元兑人民币相对于中间价最大 1.51%(上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 7 6.2095 6.2102

今年以来升贬幅度 -0.09%

2005年汇改以来升贬幅度 33.28%

1年期美元/人民币掉期升水 1,610

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.2223 6.2202

一年期NDF 6.2955 6.2745

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 林高丽)

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