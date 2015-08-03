人民币收盘持平 短期难破6.21元附近僵持格局

路透上海/北京8月3日 - 人民币兑美元即期周一收盘持平，中间价则微升。交易员称，7-8月一般有股息购汇需求，在人民币贬值预期较强情况下，央行维稳有必要，短期在6.21元附近僵持格局难破。

交易员并称，因即期无法消化贬值预期，最近远期购汇需求渐增。离岸CNH和在岸价差维持在约90个点子，因在岸即期僵持，短期内价差或逐步收窄。

“现在（汇率）稳定一些，也是央行想要的吧，往年也出现过点差基本都没有的（走势），中国特有的行情，短期内应该不会有变动。”一中资行交易员表示，“其实大家都知道贬的空间不大，也都心照不宣地做。”

最新PMI数据对汇市影响有限。受新订单收缩拖累，中国7月制造商生产动力不足，财新制造业PMI终值较初值进一步下调，并降至两年低点，与周末公布的官方制造业PMI一道，印证当前中国经济增长乏力，仍需宽松政策助力。

民生证券研究院固定收益负责人李奇霖认为，目前人民币汇率面临的压力在于，已没有一个好的人民币资产来承载流动性，明年一季度人民币可能进入贬值通道。

他指出，回顾去年末人民币贬值时期，中国A股的如虹涨势抵消了部分资金外流压力。加之目前中国经济下行压力不小，人民币要再现金融危机期间软钉住美元的走势较难；因当年中国债务和产能过剩不及目前严重，房地产亦非处于中长期顶部。

“明年一季度是个坎，因为FED年底和明年一季度加息概率非常大，现在看9月加息预期似乎不那么大。”他在谈及人民币开启贬值趋势的可能时点时表示。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一下跌，上周尾段美国低迷的薪资增长数据给升息前景蒙阴，使美元受挫。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2097 6.2097 0.00%

中间价 6.1169 6.1172 0.00%

成交额 192.23亿美元

日内美元兑人民币相对于中间价最大 1.52%(上限±2%) 日高 日低

波幅

日内波动幅度(pips) 8 6.2093 6.2101

今年以来升贬幅度 -0.09%

2005年汇改以来升贬幅度 33.28%

1年期美元/人民币掉期升水 1,570

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.2187 6.2205

一年期NDF 6.2895 6.295

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 张喜良/黄凯)

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