人民币收盘持平 短期难破6.21元附近僵持格局

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海/北京8月3日 - 人民币兑美元即期周一收盘持平，中间价则微升。交易员称，7-8月一般有股息购汇需求，在人民币贬值预期较强情况下，央行维稳有必要，短期在6.21元附近僵持格局难破。
交易员并称，因即期无法消化贬值预期，最近远期购汇需求渐增。离岸CNH和在岸价差维持在约90个点子，因在岸即期僵持，短期内价差或逐步收窄。
“现在（汇率）稳定一些，也是央行想要的吧，往年也出现过点差基本都没有的（走势），中国特有的行情，短期内应该不会有变动。”一中资行交易员表示，“其实大家都知道贬的空间不大，也都心照不宣地做。”
最新PMI数据对汇市影响有限。受新订单收缩拖累，中国7月制造商生产动力不足，财新制造业PMI终值较初值进一步下调，并降至两年低点，与周末公布的官方制造业PMI一道，印证当前中国经济增长乏力，仍需宽松政策助力。
民生证券研究院固定收益负责人李奇霖认为，目前人民币汇率面临的压力在于，已没有一个好的人民币资产来承载流动性，明年一季度人民币可能进入贬值通道。
他指出，回顾去年末人民币贬值时期，中国A股的如虹涨势抵消了部分资金外流压力。加之目前中国经济下行压力不小，人民币要再现金融危机期间软钉住美元的走势较难；因当年中国债务和产能过剩不及目前严重，房地产亦非处于中长期顶部。
“明年一季度是个坎，因为FED年底和明年一季度加息概率非常大，现在看9月加息预期似乎不那么大。”他在谈及人民币开启贬值趋势的可能时点时表示。
全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一下跌，上周尾段美国低迷的薪资增长数据给升息前景蒙阴，使美元受挫。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2097 6.2097 0.00%
中间价 6.1169 6.1172 0.00%
成交额 192.23亿美元
日内美元兑人民币相对于中间价最大 1.52%(上限±2%) 日高 日低
波幅
日内波动幅度(pips) 8 6.2093 6.2101
今年以来升贬幅度 -0.09%
2005年汇改以来升贬幅度 33.28%
1年期美元/人民币掉期升水 1,570
离岸人民币市场
工具 今日 上日
CNH即期 6.2187 6.2205
一年期NDF 6.2895 6.295
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 张金栋/倪蔚丹; 审校 张喜良/黄凯)
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